Menlu: Presiden akan Pimpin 7 dari 8 Pertemuan di KTT ASEAN Ke-42

Presiden Joko Widodo akan memimpin tujuh dari delapan pertemuan dalam rangkauan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-42 yang akan diselenggarakan di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 10–11 Mei 2023. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menyampaikan rangkaian pertemuan akan dilakukan di beberapa titik di Labuan Bajo. Saat ini presiden telah mengecek persiapan KTT ASEAN mulai dari substansi hingga akomodasi bagi para pemimpin yang hadir.

“Secara total di dua hari pertemuan akan ada 8 pertemuan. Di hari pertama ada lima pertemuan, di hari kedua ada tiga pertemuan. Di hari pertama semua pertemuan akan dipimpin oleh bapak presiden, sementara di hari kedua 3 pertemuan. Dua diantaranya dipimpin oleh bapak presiden dan satu pertemuan lainnya secara rotasi saat ini akan dipimpin oleh perdana menteri Malaysia,” papar Menlu seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (25/4).

Menlu mengatakan presiden melakukan pengecekan secara detil di tempat diselenggarakannya pertemuan KTT ASEAN Ke-42. Pertemuan itu, ujar Retno, akan dilakukan dalam dua format yakni plenary dan retreat.

Baca juga: Presiden Cek Kesiapan Puncak Waringin Labuan Bajo untuk KTT ASEAN

“Jadi semua pertemuan dilakukan di satu titik dan bapak presiden sudah memeriksa secara keseluruhan. Bapak dan ibu negara juga berkesempatan melakukan pengecekan terakhir di tempat akan dilakukan spouse program (untuk pasangan dari kepala negara yang hadir),” papar Menlu.

Ia juga melaporkan pada presiden bahwa Bandara Komodo di Labuan Bajo, NTT telah siap menerima tamu dan kunjungan para delegasi dari luar negeri. Retno menjelaskan saat ini Bandara Komodo telah dilengkapi dua jalur yaitu jalur internasional dan jalur ketibaan domestik. Selain itu akan ada fasilitas untuk imigrasi serta conveyor belt (alat untuk mengangkut barang penumpang di bandara).

“Jadi akan ada fasilitas untuk imigrasi dan fasilitas untuk conveyor belt yang akan khusus menerima barang-barang dari kunjungan luar negeri. Persiapan bandarakan akan terus dilakukan,” papar Retno.

Baca juga: Ribuan Kamar Hotel di Labuan Bajo Disiapkan untuk ASEAN Summit

Presiden, imbuhnya, berpesan agar akomodasi seperti hotel-hotel yang akan digunakan oleh para pemimpin ASEAN dipersiapkan dengan baik. Menurut Retno, digelarnya KTT ASEAN Ke-42 di Labuan Bajo diharapkan bisa turut mempromosikan destinasi pariwisata prioritas di Indonesia.

“Arahan presiden jelas diutamakan hospitality yang baik dan dijaga kenyamanannya bagi semua tamu kita yang akan mengikuti KTT Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo. Ini kesempatan yang sangat baik bagi promosi Labuan Bajo untuk ASEAN dan dunia,” ucapnya.

“Semua persiapan (KTT ASEAN) on the right track,” tukas Retno.

(Z-9)