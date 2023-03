PKS Nilai Usulan JK Soal Cawapres Anies Perlu Dipertimbangkan

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menilai usulan Jusuf Kalla soal nama calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan patut untuk dipertimbangkan. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai JK memiliki rekam jejak yang bagus perihal penentuan sosok cawapres.

"Pak JK ini terbukti sukses selalu. Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) periode pertama perlu Pak JK. Pak Jokowi (Joko Widodo) periode pertama perlu pak JK," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (28/3).

Mardani mengatakan usulan Kalla terkait cawapres Anies merupakan sebuah pesan bahwa JK menginginkan Anies menang. Sekaligus sebagai pesan bahwa memilih cawapres harus hati-hati.

"Jadi hati-hati memilih cawapres. Jangan sekedar quote and quote desakan dari elite tapi tak mencerminkan harapan dari masyarakat," ucap Mardani.

Kendati demikian, Mardani menegaskan partai koalisi menyerahkan sepenuhnya kepada Anies untuk menentukan cawapresnya sendiri.

"Hasilnya keputusan Mas Anies, partai pengusung dapat cawapres terbaik," ujar Mardani.

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengaku telah menyodorkan nama bakal cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, ia tak mengungkap figur itu.

"Adalah (tokoh yang diusulkan) pasti, tergantung Pak Anies saja," ujar Kalla usai menghadiri acara Buka Puasa Bersama NasDem di NasDem Tower, Sabtu lalu. (Z-8)