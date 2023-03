ET Cermin Regenerasi Kepemimpinan Nasional Makin Baik 

HASIL survei terbaru dua lembaga, yakni Indo Barometer dan Indikator Politik Indonesia menunjukkan Erick Thohir (ET) sebagai kandidat calon wakil presiden (cawapres) teratas. Semakin kompetitifnya kandidat calon pemimpin nasional, itu menunjukan semakin baiknya iklim regenerasi dan suksesi kepemimpinan nasional.

“Tokoh atau figur seperti pak Erick Thohir jika berdasarkan survei tersebut mungkin layak, mungkin cocok, sebagaimana persepsi masyarakat sesuai dengan lapisan masyarakat yang disurvei," ungkap Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Arif Fahrudin dalam keterangan resmi yang diterima.

Ia mengatakan, dalam memilih calon pemimpin nasional dibutuhkan kriteria yang memiliki integritas, kredibilitas dan juga memiliki kapasitas yang mumpuni. Bahkan kemampuannya harus melampaui tantangan zaman saat ini. Itulah pemimpin yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara.

Ia menambahkan, tentu sosok yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara adalah yang baik akhlaknya, memiliki komitmen yang tinggi dalam ketaatan hukum, dan memiliki kecakapan serta keahlian dalam menata perekonomian bangsa. Sehingga bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang kompetitif.

"Tentu namanya survei bisa up and down, saat ini, kemarin dan besok bisa saja persepsi masyarakat berubah, namun diperlukan tokoh-tokoh dan figur-figur yang sesuai kriteria (pemimpin yang dibutuhkan bangsa dan negara)," ujar Arif.

Menurutnya, tokoh-tokoh dan figur-figur, dalam perspektif MUI harus sesuai dengan tujuan. Yakni tujuannya memiliki komitmen yang tinggi dalam menjaga moral agama dan menjaga nilai spirit agama. tokoh-tokoh dan figur-figur juga perlu memiliki aspek kecakapan manajerial dalam mengelola bangsa serta negara di masa depan.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Sulaeman Tanjung mengapresiasi Menteri BUMN Erick Thohir yang mendapatkan peringkat tertinggi sebagai kandidat calon wakil presiden versi dua lembaga survei, yakni Indo Barometer dan Indikator Politik Indonesia.

“Sebagai sesama kader NU, kami tentu berbangga dan mengapresiasi atas hasil surveinya pak Erick Thohir,” kata dia. (Z-10)