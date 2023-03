Ganjar Tolak Israel di Piala Dunia, Benny Kisworo: Soekarnois Sejati

KETUA Umum Kornas Relawan Pro Ganjar Pranowo (ProGP), Benny Kisworo mengukuhkan Korwil dan 33 Korda Relawan ProGP se-Provinsi Sumatra Utara (Sumut).

Dalam kesempatan tersebut, Benny mendukung sikap tegas Ganjar Pranowo yang menolak tim Israel bermain pada piala dunia U-20 di Indonesia. Menurut Benny, Gubernur Jawa Tengah itu sangat menjunjung tinggi komitmen Presiden Soekarno.

“Penolakan Ganjar terhadap tim Israel menunjukkan kecintaan dan penghormatan Ganjar terhadap komitmen besar Bung Karno tentang kemanusiaan dan kemerdekaan. Ganjar adalah Soekarnois sejati,” ujar Benny lewat keterangan yang diterima, Selasa (28/3).

Selain itu, menurut Benny, penolakan terhadap tim Israel pada piala dunia U-20 di Indonesia ialah bentuk kepekaan kemanusiaan dan perlawanan Ganjar Pranowo terhadap penindasan dan penjajahan di muka bumi, sesuai amanat pembukaan UUD 1945

“Pembukaan UUD 1945 telah menyatakan jelas bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” tegas Benny.

“Penolakan Ganjar terhadap tim Israel juga merupakan implementasi dari amanat dan kontrubusi Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ganjar tegas menolak timnas Israel bermain di Piala Dunia U-20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar berdalih jika penolakan tersebut dikarenakan komitmen Presiden RI pertama Soekarno.

“Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, dan maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanat beliau," kata Ganjar.

Ganjar mendukung sikap PDIP yang menolak kehadiran tim nasional Israel dalam perhelatan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Ia meminta agar panitia bersama pihak terkait mengupayakan langkah terobosan agar penyelenggaraan Piala Dunia U-20 bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa.

"Sehingga penyelenggaraan Piala Dunia U-20 bisa dilakukan tanpa mengorbankan komitmen panjang kita untuk mewujudkan Palestina merdeka. Serta, tetap menjaga kedamaian sosial-politik di dalam negeri Indonesia," pungkasnya. (H-3)