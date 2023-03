Tantangan Bernegara Bagi Generasi Z dan Milenial

PERKEMBANGAN teknologi yang pesat dan kehidupan super dinamis, membuat banyak tantangan baru yang harus dihadapi. Sebagai generasi penerus bangsa, generasi milenial dan Z harus mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Banyak hal yang menjadi urusan serius dari generasi milenial dan Z, misalnya, mulai dari urusan memilih sekolah, memilih pekerjaan, konsumsi, hiburan, kegemaran, hobi, bahkan komitmen bernegara. Komitmen bernegara ditunjukkan generasi milenial dan generasi Z dengan menarik serta meriah di Hub Creative Jalan Dipati Ukur No.33, Bandung, Jawa barat. Kesempatan yang diinisiasi Fauzan Kemal Akbar dan kawan-kawan tersebut, membahas banyak hal dengan tema Urusan Gue Bikin Keren Indonesia.

"Mereka harus dibekali dengan berbagai pengalaman dan soft skills yang baik. Kemudian menjadi pribadi yang kreatif, aktif, dan inovatif supaya ikut membuat atau bikin Indonesia lebih keren. Sedangkan urusan negara, biar Pak Prabowo (Subianto) saja," kata pendiri Genzhop Urusan Gue tersebut, Jumat (17/3).

Fauzan menambahkan, peran generasi milenial dan Z sangat penting bagi keberlangsungan bangsa di masa akan datang. Mereka juga diharapkan bisa membawa ide-ide segar, pemikiran-pemikiran kreatif dengan metode thinking out of the box yang inovatif. Dengan begitu dunia tidak melulu hanya dihadapkan pada hal-hal yang monoton. Dengan kata lain, generasi milenial dan Z diharapkan menjadi pemimpin masa depan yang lebih baik dari masa kini.

Para peserta terlihat antusias mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Sebab, kegiatan tersebut juga sangat bermanfaat karena disampaikan berbagai macam informasi, termasuk mengenai Pemilu 2024. Acara dikemas menarik memadukan antara hiburan DJ dan diskusi yang narasumbernya dari kalangan gen Z dan milenial.

"Tidak lupa kami juga mendorong partisipasi di kalangan pemilih pemula dan pemilih muda. Apalagi, di Pemilu 2024, proporsi dari gen Z dan milenial dalam daftar pemilih jumlahnya dominan," imbuh Co-Founder SEMA EDU dan Wakil Sekum BPC Hipmi Kota Bandung, tersebut. (RO/O-2)