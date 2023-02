Himpun Pemuda, Anies: Bangsa Dibangun karena Ide Masa Depan

BAKAL calon presiden (bacapres) usungan Partai NasDem dan koalisi perubahan, Anies Rasyid Baswedan, menegaskan bahwa pemuda Indonesia menjadi garda terdepan untuk perubahan. Hal itu diungkapkan Anies saat menyambut sekitar 100 pemuda-pemudi terpilih dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia untuk bergabung dalam platfrom Bawa Ide di Hotel Gramd Whiz, Jakarta, Rabu (15/2/2023).

"Bangsa yang dibangun karena ide tentang masa depan. Ide itu dibawa oleh anak-anak muda yang sedang berkumpul sekarang," ungkap Anies, saat berpidato, Rabu (15/2/2023). Adapun dari sekitar 5.000 peserta yang mendaftar di 34 provinsi di Indonesia, terpilih 100 orang yang lolos dan mendapat undangan ke Jakarta.

Pemuda-pemudi inilah yang berkesempatan untuk berdiskusi bersama Anies Baswedan dan menjadi bagian dari gerakan perubahan, baik bagi daerahnya maupun bangsa. "Anak muda memang belum tahu banyak. Jadi jangan ditanya pengalaman, tetapi tawarkan masa depan, to the better future," tegasnya.

"Saat anda punya gagasan, gagasan ide harus ditempatkan untuk masa depan. Ini untuk kebaikan, bukan hanya kepuasan kita," tambah Anies.

Menurut Anies, ada jutaan anak muda di Indonesia yang memikirkan masa depan. Namun tak banyak yang memikirkan juga masyarakat sekitar.

"Tidak bisa dipungkiri semua memikirkan masa depan. Anda masih panjang perjalanan, makanya pikirkan masa depan," ucap Anies. "Namun anda memikirkan masa depan masyarakat dan anda untuk masa depan," tegasnya.

Di saat mayoritas lain memilih diam, Anies menyebut pemuda yang Bawa Ide memilih turun tangan langsung untuk memajukan Indonesia. "Anda memilih untuk berkarya langsung. Jadi anda datang ke sini karena prestasi," ucapnya.

Tak lupa, kepada seluruh pemuda-pemudi, Anies mengingatkan bahwa gagasan itu penting yang harus dinarasikan dan dieksekusi menjadi karya. "Kita boleh berpikir besar tetapi harus mulainya dari yang kecil. Dream big, start now, act now," tandasnya.

Untuk diketahui, Bawa Idemu adalah platform yang digagas oleh Anies Baswedan untuk menghimpun ide dari anak muda di seluruh Indonesia. Platform Bawa Idemu ditujukan menjadi wadah bagi anak muda untuk mengutarakan keresahannya dan mendorong solusi yang sesuai dengan konteks daerahnya kepada Anies Baswedan. (OL-14)