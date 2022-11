Kebijakan Erick Thohir Dinilai Konkret Memajukan Indonesia

MENTERI BUMN Erick Thohir dinilai terus menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Tanah Air. Sejumlah kebijakan yang diluncurkan berhasil terealisasi optimal di tengah kondisi ancaman krisis global.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Drajad Wibowo menilai Erick Thohir melakukan kerja-kerja besar untuk Indonesia. Setiap tugas maupun program kerja terlaksana dengan amat baik.

"Itu kinerja yang saya lihat real things done dan saya rasa banyak hasil yang dicapai," kata Drajad.

Dian menuturkan kepemimpinan Erick Thohir di Kementerian BUMN terus menghadirkan berbagai pencapaian cemerlang. Realisasi kebijakan yang terus dioptimalkan terbukti mampu meningkatkan sektor perekonomian masyarakat sehari-hari.

Misalnya saja, tambah dia, seperti kebijakan transformasi BUMN yang diinisiasi Erick Thohir banyak mendapat banyak apresiasi positif. Kehadirannya mampu menciptakan dampak baik signifikan kepada masyarakat.

Seperti peningkatan revenue BUMN tumbuh 18,8 persen pada 2020-2021, menjadi Rp2.295 triliun. Bersamaan juga dengan peningkatan laba konsolidasi yang naik 838,2 persen dari Rp13 triliun pada 2020 menjadi Rp124,7 triliun pada 2021.

Selain itu restrukturisasi utang dan penurunan tingkat bunga pinjaman pada 2021 mengakibatkan penurunan beban bunga konsolidasi dari semula Rp91,5 triliun pada 2020 menjadi Rp73,5 triliun pada 2021.

Pertumbuhan penjualan, perbaikan margin operasi, penurunan beban bunga akibat restrukturisasi dan penurunan kerugian kurs, pada akhirnya memberikan kontribusi positif yang mengakibatkan laba bersih 2021 meningkat.

"Pak Erick Thohir ini memang bisnisman pemimpin yang seorang doer yang things done. Jadi man of action," kata Drajad.

Di samping itu, dia menilai, Erick Thohir merupakan pemimpin yang memiliki kecakapan manajerial. Terbukti setiap program kerja bahkan tugas-tugas kenegaraan khusus dari presiden selalu berhasil dituntaskan dengan amat baik. (Ant/OL-8)