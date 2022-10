ADCO Law Tetapkan Alexandra Gerungan untuk Pimpin Tim Litigasi

ALEXANDRA Gerungan telah bergabung bersama ADCO Law sebagai partner, untuk memimpin area praktik litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa dan efektif pada Senin, 31 Oktober 2022.

Sebelum bergabung bersama ADCO Law, Alex, demikian ia biasa disapa, adalah partner di salah satu firma hukum terkemuka di Indonesia, di mana ia terlibat dalam berbagai penyelesaian sengketa kasus kompleks.

Dengan pengalamannya yang luas selama lebih dari dua dekade, Alex tentunya akan menguatkan area praktik Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di ADCO Law.

Alex telah mewakili klien terkemuka pada berbagai kasus dalam litigasi dan penyelesaian sengketa. Ia dikenal atas wawasannya yang luas tentang tuntutan hukum perdata, arbitrase, ketenagakerjaan, pemulihan dan restrukturisasi utang, klaim asuransi, lingkungan, tanah atau properti, investigasi polisi dan antikorupsi, investigasi internal dan kepatuhan, serta berbagai masalah perusahaan atau komersial umum.

Berdasarkan pengalamannya, dia juga mampu memberi nasihat kepada klien tentang struktur transaksi, perjanjian, dan praktik bisnis umum dengan pendekatan untuk mencegah munculnya perselisihan atau masalah di masa depan.

Menanggapi bergabungnya Alex di ADCO Law, Dendi Adisuryo, Partner ADCO Law, memberikan komentar: "Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah area praktik yang krusial di firma kami."

"Alex, tidak diragukan lagi, akan memperkuat praktik litigasi kami sebagai firma yang menyediakan ragam layanan hukum terintegrasi dari hulu ke hilir. Kami sangat bahagia atas kedatangannya dan semakin optimis pada pertumbuhan firma di masa depan. ADCO Law dengan bangga menyambut Alex sebagai Partner," kata Dendi dalam keterangan, Senin (31/10).

Alex memperoleh gelar sarjana dari Universitas Indonesia dan gelar master dari Leiden University dalam Hukum Bisnis Eropa dan Internasional. Selain tergabung sebagai anggota dalam Ikatan Advokat Indonesia (PERADI), ia adalah Member of the Chartered Institute of Arbitrators (MCIARB).

“Sebuah kesempatan luar biasa untuk bergabung bersama ADCO Law, salah satu firma hukum dengan pertumbuhan yang sangat cepat di Indonesia," kata Alex.

"Saya senang dapat memimpin tim Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ke tahap pertumbuhan dan perkembangan berikutnya. Saya sangat yakin bahwa strategi masa depan firma akan terwujud sepenuhnya dengan kehadiran tim yang kuat di ADCO Law,” ujar Alex.

Perlu diketahui bahwa ADCO Law merupakan firma hukum yang menyediakan ragam layanan hukum terintegrasi kepada klien mulai dari transaksi komersial hingga litigasi perusahaan di berbagai sektor industri. (RO/OL-09)