Ini Jadwal Sidang Ferdy Sambo Dkk pada Pekan Kedua

PENGADILAN Negeri Jakarta Selatan merilis jadwal sidang pekan kedua dengan terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan untuk perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) serta perkara menghalangi penyidikan (obstruction of justice) pembunuhan.



Humas PN Jaksel Djuyamto, Minggu (23/10), menyebutkan, pekan kedua ini sidang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (25/10) dengan terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E.



"Agenda sidang pemeriksaan 12 saksi," kata Djuyamto seperti dikutip Antara.



Adapun 12 saksi yang diperiksa berasal dari keluarga korban Brigadir J, yakni Kamarudin Simanjuntak, Samuel Hutabarat, Rosti Simanjuntak, Marezal Rizky, Yuni Artika Hutabarat, Devianita Hutabarat, Novitasari Nadea, Rohani Simanjuntak, Sanggah Parulian, Rosline Emika Simanjuntak, Indrawanto Pasaribu, dan Vera Mareta Simanjuntak.



Kemudian sidang berikutnya untuk perkara pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf, dengan agenda sidang putusan sela dilaksanakan pada Rabu (26/10).



Pada hari yang sama sidang untuk perkara menghalangi penyidikan (obstruction of justice) dengan terdakwa Irfan Widyato mengagendakan tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) atas eksepsi terdakwa. Kemudian, sidang terdakwa Chuck Putranto dan Baiquni Wibowo dengan agenda pengajuan nota keberatan atau eksepsi.



Selanjutnya, kata Djuyamto, sidang digelar pada Kamis (27/10) untuk perkara obstruction of juctice dengan terdakwa Hendra Kurniawan

dan Agus Nurpatria.



"Agenda sidang pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum," katanya.



Agenda sidang kasus Duren Tiga masih berlangsung pada Jumat (28/10) untuk terdakwa Arif Rachman Arifin dengan agenda pengajuan nota

keberatan atau eksepsi.



"Untuk jam sidang dimulai dari pukul 09.30 WIB," tambah Djuyamto.



Sidang kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan bergulir sejak 17 Oktober 2022 dengan agenda sidang perdana pembacaan surat dakwaan. Kemudian sehari berikutnya dilanjutkan sidang pembacaan surat dakwaan untuk Bharada E selaku justice

collaborator.



Berbeda dengan Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf yang mengajukan eksepsinya, sidang keempat terdakwa pada pekan pertama dilaksanakan dua kali, yakni Senin dan Kamis (20/10).



Sementara terdakwa Bharada E tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) sehingga sidangnya sudah memasuki tahap pemeriksaan saksi.



Pada persidangan perdana, Ronny Talapessy selaku penasihat hukum Bharada E meminta majelis hakim menghadirkan Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal, dan Kaut Maruf sebagai saksi yang diperiksa lebih dahulu.

Namun, hakim memerintahkan JPU menghadirkan 12 saksi dari pihak keluarga Brigadir J selaku korban.



Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyebutkan sesuai tata cara persidangan pemeriksaan saksi-saksi terlebih dahulu diutamakan dari pihak korban.



"Tata cara persidangan seperti itu, keluarga korban yang harus didahulukan dari saksi lainnya," kata Ketut. (Ant/OL-16)