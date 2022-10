Pengamat dari UIN Mataram Ajukan Zulkieflimansyah sebagai Cawapres

ZULKIEFLIMANSYAH yang kini menjabat Gubernur Nusa Tenggara

Barat (NTB) digadang-gadang sebagai figur yang layak diusung menjadi calon wakil presiden (cawapres) dalam Pilpres 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan pengamat yang juga ahli komunikasi politik

Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Kadri, Selasa (11/10) di

Mataram.

"Zul adalah salah satu putra terbaik Indonesia yang berasal dari bagian

timur bangsa ini," ungkapnya tentang sosok sang gubernur, yang kerap dipanggil Doktor Zul itu.

Dia menyebutkan, setidaknya ada sejumlah alasan Zul layak menjadi

cawapres dari capres manapun. Dia merupakan salah satu kader terbaik

PKS. Partai yang dikenal sebagai partai kader ini memiliki pemilih

militan dan konsisten sehingga capres manapun yang menggandeng cawapres

dari kader PKS diprediksi akan mendapat suplai suara yang signifikan

dari kader dan simpatisan partai itu.

Kelebihan Zul sebut Kadri, dapat dilihat dari latar belakang geopolitik, pengalaman politik, dan latar belakang pendidikan.

Zul adalah representasi tokoh luar Jawa dan Indonesia timur. Aspek

geo-politik masih menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan

politik di Indonesia yang luas dan negeri kepulauan ini. Keadilan dan

pemerataan kesempatan untuk setiap anak bangsa yang ada di setiap

wilayah perlu diatensi dan diafirmasi.

"Adanya wakil presiden yang berasal dari Indonesia timur akan berkontribusi bagi percepatan pembangunan di wilayah

tersebut," papar Kadri.

Zul berpengalaman sebagai gubernur dan anggota legislatif. Figur-figur calon presiden dan calon wakil presiden yang masuk dalam perbincangan publik saat ini didominasi oleh gubernur aktif atau gubernur yang baru saja menyelesaikan masa jabatannya.

Di antaranya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan

Khofifah Indar Parawansah. Zul adalah satu-satunya gubernur di luar

Jawa yang masuk dalam perbincangan seputar cawapres yang

berlatar belakang kepala daerah.

Sebelum jadi gubernur, Zul pernah menjadi anggota DPR RI selama tiga periode. Dia berangkat dari aktivis mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi ternama dalam dan luar negeri.

Kala mahasiswa, Zul menjadi ketua BEM UI. Ia menyelesaikan S2 di bidang Industrialisasi. Department of Economics University of Strathclyde Glasgow UK, dan S3 di bidang Ekonomi Industri dari Department of Economics University of Strathclyde UK. (N-2)