Besok Pagi, Presiden dan Kapolri Akan Hadiri Kirab Merah Putih di Bundaran HI

Presiden RI Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo akan menghadiri Kirab Merah Putih dengan melibatkan lintas elemen masyarakat, mulai dari Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI), Minggu besok.



Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Jakarta, Sabtu, mengatakan pada Kirab Merah Putih ada acara membentangkan bendera Merah Putih di kawasan Bundaran HI mulai pukul 07.00 hingga 09.00 WIB. "Lintas elemen ini mulai dari Pemerintah, tokoh agama, tokoh bangsa, Polri, pemuda, hingga mahasiswa menggelar kegiatan Kirab Merah Putih sebagai wujud untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," kata Dedi.



Dedi menjelaskan bahwa 50.000 orang akan membentangkan bendera Merah Putih sepanjang 1.700 meter mulai dari Silang Monas hingga Bundaran HI.

Ia menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya, beraneka ragam suku bangsa, dan memiliki ribuan bahasa. Akan tetapi, perbedaan bukanlah suatu halangan untuk terus menjunjung persatuan. "Hal itulah yang menjadi semangat lintas elemen menggelar kegiatan Kirab Merah Putih ini," katanya.



Selain dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, kata jenderal bintang dua itu, dihadiri pula ulama karismatik Habib Luthfi bin Ali bin Yahya. "Acara ini juga akan dihadiri oleh puluhan ribu orang dari berbagai macam elemen masyarakat," ujarnya.



Dalam acara tersebut terdapat beberapa rangkaian kegiatan, mulai dari parade Kirab Merah Putih, pawai, doa lintas agama, tausiah kebangsaan, sambutan, pembacaan ikrar, hingga hiburan. Kegiatan tersebut, kata Dedi, juga akan diisi dengan berbagai macam kebudayaan bangsa Indonesia. (Ant/OL-12)