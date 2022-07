Panglima TNI Andika Perkasa Terima Kunjungan Panglima Militer AS Mark Milley

PANGLIMA TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menerima kunjungan kehormaran U.S Chairman of The Joint chiefs of Staff General Mark. A Milley di Mabes TNI, Jakarta, Minggu (24/7).

Kunjungan Mark Milley kali ini merupakan kedatangannya sebagai U.S Chairman of The Joint chief of Staff usai 14 tahun tak mendatangi Indonesia untuk kunjungan kerja.

Acara kunjungan diawali dengan upacara kehormatan di lapangan Plaza Mabes TNI dengan peserta upacara terdiri dari pasukan Kostrad 94 orang, marinir 94 orang dan Paskhas 94 orang.

Diiringi hujan rintik-rintik, Mark Milley datang dan langsung disambut hangat oleh Jenderal Andika. Terlihat keduanya saling berkomunikasi dengan intensif.

Adapun kedatangan Milley bertujuan untuk menjalin kerja sama militer AS dengan Indonesia.

Selepas upacara, Andika mengajak Milley keliling Mabes TNI menggunakan golf car. Milley juga menikmati sajian santap siang sembari menyaksikan tari Jaripah dan Ondel-Ondel. (OL-8)