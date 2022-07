Millie Lukito Ditunjuk Sebagai Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai NasDem

SUKSES sebagai enterpreneur dan tingginya semangat mengabdi kepada bangsa, Millie Lukito baru-baru ini ditunjuk sebagai Ketua Bidang Ekonomi Partai NasDem Periode 2022-2024.

Pengusaha inovatif ini merupakan Founder dan CEO Mobiliari Group serta peraih gelar di bidang ekonomi dan bisnis (MBA) dengan predikat Summa Cum Laude dari Golden Gate University, San Francisco, Amerika Serikat, Semboyan yang pernah diserukan oleh John F. Kennedy: 'Don’t ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country!' (Jangan menunggu datangnya pertolongan dari negara, tetapi berusahalah untuk berbuat sesuatu demi negara) menjadi semangat utama Millie Lukito untuk berkiprah melengkapi pengabdiannya pada bangsa dan negara.

Pada 30 Juni 2022 lalu, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Tentang Perubahan Pengurus DPP Partai Nasdem yang ditandatangani Ketua Umum Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Johnny G. Plate, Millie Lukito dipercaya menjabat sebagai Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Nasdem periode 2022 – 2024.

"Amanah dari organisasi yang saya emban ini tentu saya jalankan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari wujud pengabdian dan kepedulian saya pada bangsa dan negara," jelas Millie Lukito, dalam keterangannya, Rabu (6/7).

Dikenal sebagai sosok inovatif, kreatif dan selalu penuh optimisme dalam memandang masa depan Indonesia, Millie Lukito, kelahiran Jakarta 5 April merupakan anak kedua dari pasangan Rudy Lukito dan Maria Lukito. Ibundanya Maria Lukito merupakan salah satu wanita berpengaruh di Indonesia versi Globe Asia 2007.

Usai meraih gelar Bachelor of Arts (BA) dan Master in Business Administration (MBA) dengan kehormatan tertinggi (Summa Cum Laude) masing masing dari Menlo College, Atherton, CA dan Golden Gate University, San Francisco, CA, Amerika Serikat, Millie Lukito yang memiliki rasa nasionalisme tinggi terpanggil untuk kembali ke tanah air dan memberikan pengabdian terbaiknya bagi Indonesia, sebagai pengusaha.

Kiprahnya sebagai entrepreneur mulai dikenal luas ketika ia di tahun 2000, mendirikan Mobiliari Group, penerbit majalah Tatler Indonesia. Mobiliari Group juga menerbitkan berbagai majalah gaya hidup termasuk mendukung kemajuan Indonesia di bidang sektor pariwisata, restoran, kecantikan, otomotif, perbankan dan properti di Indonesia. Selanjutnya bergerak di bidang event eksklusif serta sukses merambah di bisnis media dengan platform digital.

Pada 2000 hingga sekarang, Millie Lukito juga tercatat sebagai CEO dan pemegang saham PT Wahana Mediatama penerbit Forbes Indonesia dan Forbes Life Indonesia.



Membantu Sesama Berbagi Rasa Syukur

Dengan selalu menebarkan manfaat dan kebaikan pada masyarakat, bagi Millie hidup terasa lebih bermakna. "Prinsip ini selalu saya bawa kemanapun berada, karena saya percaya bahwa, bukanlah apa yang saya capai, tapi apa yang bisa kita berikan pada orang lain akan memberi arti yang sesungguhnya bagi perjalanan hidup kita," papar Millie Lukito.

Dengan keberhasilan yang telah diraih serta wujud rasa syukur pada Tuhan YMK, Millie Lukito membantu orang lain maju dan berkembang melalui berbagai lembaga nirlaba yang didirikan, terutama bergerak di bidang pendidikan untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia.

Millie Lukito mendirikan Yayasan Pansophia Nusantara yang fokus membantu anak-anak di “usia emas” 3 hingga 6 tahun dari keluarga tak mampu (pra sejahtera). Dimulai sejak 2009 dari sekitar 30 anak di wilayah Dadap, Tangerang Banten, kini yayasannya telah berkembang luas dengan 9 sekolah di berbagai kota Indonesia seperti Jakarta, Bali, Bitung, Manado, Kupang dan telah meluluskan lebih dari 20. 000 siswa di seluruh Indonesia.

Berikutnya pada 2017, melalui Maria Lukito Foundation (MLF) ia membantu para siswa SMA putus sekolah dari keluarga tak mampu untuk dapat meneruskan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi/universitas. MLF pun bekerjasama dengan dengan Perhimpunan Persahabatan Indonesia – Amerika (PPIA) dan Voice of America (VOA untuk mengirim para jurnalis belajar dan menimba ilmu di VOA Washington, Amerika Serikat.

Menjawab tantangan generasi muda adanya kesulitan dalam mencari lapangan kerja, Millie Lukito pun membangun platform pendidikan berbasis digital yaitu, GuruSemua.com yang antara lain, memberikan pelatihan serta keterampilan secara praktis dan cepat bagi generasi milenial untuk dapat terjun di dunia kerja atau menjadi wirausaha muda mandiri yang dapat memperkuat perekonomian Indonesia di masa depan.

Keseluruhan itu semua adalah wujud pengabdian dan dedikasi pada masyarakat. “Saatnya kita melangkah bersama dalam perjuangan ini, saya percaya dengan tekad kebersamaan, persatuan serta semangat pantang menyerah, Indonesia akan menjadi bangsa yang besar serta dapat mensejajarkan diri dengan negara-negara lain yang telah maju,” tutup Millie Lukito yang juga menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Komite Bilateral Indonesia – Kanada. (OL-13)

