Bung Bowo Dinilai Sebagai Anak Ideologi Bung Karno

NAMA Prabowo Subianto masih menjadi barometer bagi pegiat survei. Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut masih menjadi magnet tersendiri khususnya dalam isu Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan digelar pada 14 Februari 2024.

Sejauh ini, Prabowo Subianto secara pribadi belum menunjukkan apakah ia akan kembali maju sebagai capres. Karena berkali-kali kesempatan yang ada, ia mengatakan memilih untuk fokus menuntaskan kerja-kerjanya sebagai Menteri Pertahanan.

Otis H lewat tulisan lepasnnya menilai Prabowo memiliki kapasitas melakukan pelbagai perbaikan yang selama ini belum optimal dilakukan. Salah satunya adalah kesejahteraan yang merata.

"Indonesia adalah negara yang sangat kaya raya mulai dari kekayaan SDM dan SDA. Bahkan menurut penelitia dari salah satu universitas ternama di Asia, mereka menghitung seberapa banyak kekayaan alam Indonesia yang dirampok oleh perusahaan Belanda yaitu VOC. Setidaknya, sebanyak 78 juta gulden Belanda atau sekitar lebih dari USD7,9 triliun kekayaan Indonesia yang didapat oleh Belanda saat itu. Jika dikonversi dalam rupiah (USD1 = Rp14.000), maka kekayaan VOC bernilai Rp112.640.175.000.000.000 (Rp112,64 kuadriliun)," ujar Otis

Menurutnya, Jika VOC saja bisa menghasilkan uang sebanyak itu karena menjajah kekayaan alam Indonesia, seharusnya akan jauh lebih besar manfaatnya jika dialokasikan untuk menyejahterakan rakyat RI.

"Dengan kekayaan sebanyak itu, kita dapat membangun ekonomi yang kuat, ribuan rumah sakit type A di setiap provinsi dan kabupaten kota, jutaan ruang kelas baru untuk pendidikan, ribuan gedung dan fasilitas pendukung pada Universitas di Indonesia, ratusan pabrik-pabrik yang akan menyerap jutaan lapangan pekerjaan dengan upah yang sangat layak bagi rakyat," tulis Otis.

Atas dasar itulah, ia menilai Prabowo Subianto sanggup mewujudkan harapan besar tentang penguasaan kekayaan alam dan seluruh isinya oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Karena Prabowo Subianto melalui Partai Gerindranya memiliki semangat itu, yakni dengan kembali menjalankan amanat Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945.

"Belajar pada pengalaman sejarah diatas sehingga para pendiri bangsa dalam mempersiapkan negara kita telah menyusun UU serta sistem yang ampuh untuk mencegah kekayaan nasional kita dicuri oleh bangsa asing. Untuk mencapai tujuan di atas maka solusi yang Bung Bowo dan partai Gerindra tawarkan adalah kembali ke UUD 1945 pasal 33 ayat 1,2, dan 3 secara murni," ujarnya.

Otis juga menilai Prabowo Subianto adalah sosok yang menjadi anak ideologi Bung Karno. Karena ia memandang bahwa persoalan pertahanan yang kuat sangat penting untuk menjaga bagaimana kekayaan dan ekonomi negara Indonesia.

Begitu juga, jika ekonomi bangsa yang kuat, maka akan sangat menentukan bagaimana kekuatan pertahanan bangsa ini bisa diharapkan.

Itu semua adalah satu-satunya cara untuk mewujudkan Trisakti Bung Karno. "Yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai bentuk revolusi suatu bangsa. Trisakti Bung Karno termuat secara jelas dan lengkap pada manivesto perjuangan Gerindra dalam AD/ART Partai. Maka bijak jika kita dapat memberi sapaan baru kepada Prabowo Subianto dengan sebutan Bung Bowo sebagai anak Ideologi Bung Karno," pungkasnya.

Di sisi lain, salah satu pegiat bernama SD Harinto menilai Prabowo Subianto adalah sosok yang sangat concern dengan keselamatan bangsa Indonesia.

Hal ini juga dikatakan secara jelas oleh Prabowo sendiri di tengah acara halal bihalal dengan para pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan (Unhan) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Senin (30/5).

Masih di dalam atrtikel lepasnya, Harinto mengatakan bahwa di dalam visi seorang Prabowo Subianto, persatuan dan keselamatan bangsa adalah yang utama dalam bernegara.

Bahkan ia menyatakan bahwa banyak hal yang harus segera diselesaikan karena begitu banyak permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara parsial dalam waktu dekat.

"Keselamatan bangsa ini seringkali menuntut pengorbanan karena dalam perjuangan demi bangsa maka tidak ada ruang pribadi di dalamnya. Jangan sedikit-sedikit baper, kecewa atau bahkan keluar dari konsensus karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras dan agama," ujarnya.

Di dalam pesannya, Prabowo Subianto mengatakan bahwa semua entitas bangsa Indonesia harus terus kerja keras. Karena semuanya akan terus memperkuat pertahanan negara agar Indonesia bisa menyelamatkan masa depan bangsanya sendiri di kemudian hari.

Salah satu implementasinya ialah bagaimana menjaga Pancasila, dan menjamin keamanan dan ketahanan negara.

Harinto juga menilai Prabowo sudah membuktikan kemampuannya dalam upaya menjaga kedaulatan dan pertahanan negara dari kacamata dan pengaruh negara asing. Karena selama ini ketika menjalankan tugas dari Presiden Joko Widodo, ia selalu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpengaruh terhadap kekuatan TNI.

Menurutnya, apa yang dipertaruhkan oleh Prabowo Subianto sebagai seorang menteri adalah bagiamana menjaga kehormatan negara.

Di sisi lain, seorang mahasiswa di salah satu kampus di Indonesia bernama Mohammad Ilyas mengatakan bahwa ada pesan penting yang disampaikan Prabowo Subianto kepada para generasi muda Indonesia yakni tentang Pancasila dan kebangsaan.

Bahkan di depan para mahasiswa tersebut, Prabowo mengingatkan pentingnya menjalankan dan menjaga Pancasila agar Indonesia tetap kokoh berdiri. Karena dengan modal menjaga dan mengamalkan Pancasila, seharusnya bangsa Indonesia sangat bersatu padu.

"Sangat sulit kita menemukan yang namanya 'Persatuan Indonesia' hari ini. Negeri ini masih terus terbelah dengan berbagai variannya. Perseteruan politik masih tumbuh subur, terutama sejak 8 tahun terakhir, atau sejak Jokowi naik ke tampuk kekuasaan. Mereka yang pro dan kontra pemerintah terus memperlebar lubang perseteruan ini," tulis Ilyas.

Saat berorasi di Universitas Pancasila dan berbicara tentang bagaimana pentingnya Pancasila, Prabowo meminta agar Pancasila dilaksanakan dan diamalkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Prabowo mengatakan Indonesia harus menjadi negara yang kuat karena jika tidak kuat maka akan menderita. Sesuai dengan hukum Thucydies yang merupakan ahli sejarah yang membuat buku yang intinya adalah satu kalimat yaitu 'The Strong will do what they can and the weak suffer what they must' yang artinya, Yang kuat akan melakukan apa yang mereka bisa lakukan dan yang lemah akan menderita.

"Kenapa Bung Bowo melakukan itu? Boleh jadi, alasan utamanya karena diakui atau tidak, menurut hemat penulis bahwa sejatinya kini Pancasila sedang mati suri," ujarnya.

Menurut Ilyas, Prabowo sangat menyadari pentingnya menerapkan Pancasila bukan sekedar barang hafalan atau gimmic semata. Sehingga menurutnya wajar jika Prabowo sangat menekankan pesan Pancasila itu dilontarkan kepada para generasi penerus bangsa, apalagi mereka yang telah menjalani wisuda kampus.

"Saya kira, Bung Bowo juga cukup resah dengan pengamalan Pancasila di negeri ini. Sehingga beliau mengimbau anak-anak bangsa agar tak lelah mengajarkan Pancasila sebagai perekat dalam kehidupan yang beragam di tengah-tengah masyarakat," tandasnya. (Ant/OL-8)