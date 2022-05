Mampu Rangkul Semua Golongan, Erick Thohir Dinilai Dibutuhkan Masyarakat

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus didorong untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2024. Pasalnya, ia dinilai sebagai sosok pemimpin yang mampu merangkul semua golongan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Tokoh pemuda Muncar, Banyuwangi, Ongky Ali Andriansyah mengatakan figur Erick Thohir merupakan tipe pemimpin yang dinanti-nanti oleh masyarakat akar rumput tak terkecuali para nelayan. Menurutnya, Erick layak untuk diperjuangkan menjadi presiden.

“Bagi para nelayan, inilah sosok yang dibutuhkan para nelayan, sosok yang royal pada masyarakat. Tidak memandang siapapun. Ini sosok yang benar-benar pantas untuk dicalonkan sebagai presiden selanjutnya,” ujar Ongky.

Ongky juga memuji kebiasaan Erick Thohir yang kerap menyambangi berbagai elemen masyarakat di daerah lain. Seperti yang dilakukanya tempo lalu ketika mengunjungi Muncar dan menyerap aspirasi masyarakat di sana.

“Sangat bagus karena dengan beliau turun ke daerah Muncar ini memang benar-benar jaranglah diinjak oleh orang-orang kemeterian, jarang banget di sini. Karena banyak potensi, seperti perikanan dan keindahan alam. Terutama nelayan,” ujarnya

Di sisi lain, secara personal Ongky juga sangat kagum dengan gaya kepemimpinan Erick. Ia melihat Anggota Kehormatan Banser ini memiliki ketegasan dan keberanian dalam memimpin BUMN.

“Beliau itu tegas, bisa nimbrung ke masyarakat. Bisa royal. Pokoknya is the best buat Pak Erick Thohir,” pungkasnya. (OL-8)