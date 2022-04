Kanwil Kemenkumham Tingkatkan Layanan Hukum untuk Kekayaan Intelektual

Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI dalam menyelenggarakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang berkualitas salah satunya adalah mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas yaitu dengan terciptanya sistem Kekayaan Intelektual yang efektif dan efisien.

Hal ini dalam mendukung pembangunan nasional, memberikan penghargaan dan pengakuan atas kreativitas, mempromosikan teknologi, investasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan pertumbuhan ekonomi, dan merangsang pertumbuhan karya dan budaya yang inovatif dan inventif.

Ini diungkapkan langsung oleh Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun ketika membuka kegiatan Promosi dan Diseminasi Hak Cipta dalam rangka mendukung dan menyukseskan tahun 2022 sebagai tahun Hak Cipta, 31 Maret 2022 di Ballroom Kirana Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

"Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta berkomitmen mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas dengan turut membantu dan mensukseskan sistem Kekayaan Intelektual yang efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional, penghargaan dan pengakuan kepada masyarakat yang melakukan inovasi dan kreasi. Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta juga selalu melaksanakan sosialisasi dan diseminasi guna mendidik masyarakat pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual,” terang Ibnu Chuldun, melalui siaran persnya, Jumat (1/4).

Ditambahkan Kadivyankum DKI Jakarta, Ronald Lumbuun, terdapat tiga fokus utama yang dijadikan latar belakang pelaksanaan kegiatan ini, antara lain Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta, Pemulihan Ekonomi Nasional, Mendorong Kemajuan Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra.

Dalam kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penutupan layanan Mobile IP Clinic yang telah dilaksanakan sebelumnya di Jakarta Creative Hub pada 17 dan 18 Maret 2022 dan dilanjutkan pada hari ini. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ronald Lumbuun yang hadir sebagai salah satu narasumber dalam ajang ini, memberikan apresiasi kepada jajaran bidang Kekayaan Intektual Kanwil Kemenkumham DKI melakukan promosi dan diseminasi KI dan layanan Mobile IP Clinic.

Ronald Lumbuun menerangkan arahan Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual bahwa akan menjadikan Kanwil Kemenkumham DKI sebagai Pilot project mobile IP Clinic bagi Kanwil lain.

“Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta terus aktif dalam melakukan penegakan kekayaan intelektual melalui pengawasan terhadap pelanggaran kekayaan intelektual yg dilakukan oleh PPNS. Selanjutnya Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta juga telah berencana akan menjalankan program Mobile IP Clinic goes to school dan Mobile IP Clinic goes to Campus,” tandasnya. (OL-12)