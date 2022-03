Ganjar-Erick Puncaki Survei Capres 2024

GANJAR Pranowo dan Erick Thohir memuncaki survei capres terbuka yang dilakukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Survei terbuka yang dilakukan via daring ini nenunjukkan Ganjar sebagai capres terpopuler dengan presentase 41,28 persen.

Ganjar ditempel Erick Thohir yang meraih angka 34,23 persen. Di bawah Ganjar-Erick ada nama sejumlah tokoh nasional seperti Emil Dardak, Ridwan Kamil, dan Andika Perkasa.

Munculnya nama Ganjar dan Erick sebagai capres terpopuler versi survei rembuk rakyat PSI ini senada dengan hasil sejumlah lembaga survei yang melakukan prediksi suara potensial capres 2024.

"Tak hanya PSI, survei di kalangan santri Nahdlatul Ulama (NU) juga menampilkan nama Ganjar dan Erick sebagai capres terkuat. Nama Ganjar dan Erick sangat dekat dengan kalangan santri," ungkap Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Sholeh Basyari dalam keterangannya, Minggu (13/3)

Baik Erick maupun Ganjar, ungkao Sholeh Basyari, memang memiliki nilai elektabilitas dan popularitas yang tak jauh berbeda. Keduanya juga kerap masuk ke dalam top three bursa survei

Survei Indikator pada akhir 2021 juga menunjukkan duet Ganjar dan Erick merupakan pasangan potensial terkuat pada 2024, mengalahkan Prabowo-Puan atau Anies AHY.

Hasil yang sama tergambar dalam survei Charta Politika dan Voxpol yang menunjukkan Ganjar dan Erick merupakan sosok potensial yang akan meneruskan pemerintahan Jokowi. (OL-13)