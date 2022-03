Perkumpulan Seniman Tradisional dan Dalang Nusantara Dukung Ganjar Jadi Presiden di Pemilu 2024

MELESTARIKAN budaya tradisional merupakan salah satu amanat Rakernas I Sahabat Ganjar. Untuk itu, Sahabat Ganjar menyelenggarakan pagelaran wayang sebagai salah satu upaya mempertahankan warisan anak bangsa.

Pagelaran wayang yang dilakukan sekaligus merupakan momen deklarasi dari Perkumpulan Seniman Tradisional dan Dalang Nusantara untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024 – 2029.

Pagelaran Wayang Nusantara yang digagas Sahabat Ganjar bersama Perkumpulan Seniman Tradisional dan Dalang Nusantara ini digelar di Pondok Pesantren Nurul Jalal, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (5/3).

Baca juga: Sahabat Ganjar Jateng Manfaatkan Aplikasi untuk Jangkau Publik

Dalam kesempatan tersebut, Ki Saparjan Mas Dalang Gaul, yang juga merupakan perwakilan Perkumpulan Seniman Tradisional dan Dalang Nusantara, membacakan deklarasi dukungan.

Dukungan diberikan kepada Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024 – 2029. Selain itu, para seniman tradisional dan dalang Nusantara ini juga siap berjuang dan mensosialisasikan, mengampanyekan dan membela Ganjar Pranowo kepada masyarakat bangsa Indonesia.

Ki Saparjan juga berharap agar cita-cita tujuan dan dukungan mereka mendapat ridho Allah SWT.

“Kami siap berjuang dan menyosialisasikan, mengampanyekan, dan membela Ganjar Pranowo kepada masyarakat bangsa Indonesia. Kami berharap semoga Allah subhana huwataala memberikan ridho dan barokah-Nya terhadap kita semua,” ujarnya.

Pembacaan deklarasi tersebut, selain diikuti para seniman tradisional dan para dalang wayang, juga disaksikan tuan rumah Pimpinan Ponpes Nurul Jalal, KH Wahyu Misbach.

Pagelaran Wayang Nusantara tersebut juga dihadiri segenap anggota Mubaligh Indonesia Bersatu dan warga Pondok Pesantren Nurul Jalal. Adapun lakon yang diusung pada pagelaran kali ini mengambil kisah pewayangan yang berjudul Petruk Dadi Ratu.

Acara itu terlaksana antara lain karena Sahabat Ganjar terinspirasi oleh sosok Ganjar Pranowo dalam mendukung wayang di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD DKI Jakarta Imron Rosyidi, yang juga hadir dalam acara tersebut.

"Sebagai relawan pendukung Ganjar Pranowo, Sahabat Ganjar harus mengikuti rekam jejak dari Bapak Ganjar Pranowo yang akan mempertahankan wayang. Adanya pagelaran ini membuktikan bahwa Sahabat Ganjar mendukung budaya wayang agar tetap lestari," ujar Imron Rosyidi.

Wayang kulit telah diakui Unesco sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau kebudayaan yang mengagumkan di bidang cerita.

Di kesempatan yang sama para relawan juga membagikan paket sembako kepada masyarakat saat berada di Pondok Pesantren Nurul Jalan.

Sementara itu, Gunawan D Isma Putra, yang merupakan Ketua DPC Kota Jakarta Utara, berharap kegiatan melestarikan budaya ini tidak hanya dilakukan Sahabat Ganjar Jakarta saja, tetapi dapat dilaksanakan di seluruh perwakilan Sahabat Ganjar.

"Indonesia sangat kaya akan budaya dan tradisi yang unik dan bernilai luhur. Besar harapannya dengan Pagelaran Wayang yang digelar Sahabat Ganjar dapat memicu masyarakat, utamanya generasi muda, agar tetap aktif mengenal dan melestarikan budaya bangsa," pungkas Gunawan D Isma Putra.

Kelompok pendukung Ganjar Pranowo juga menyediakan siaran langsung (Live streaming) untuk masyarakat luas melalui kanal Media Sosial Youtube dan Facebook Sahabat Ganjar. (RO/OL-1)