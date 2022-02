Relawan Konsolidasi Pemenangan Erick Thohir di Pilpres 2024

ATMOSFER Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sudah mulai terasa. Bermunculan tokoh nasional yang digadang-gadang maju sebagai calon Presiden. Erick Thohir satu di antaranya. Tak sedikit elemen masyarakat yang mendorong Menteri BUMN itu maju pada Pilpres 2024.

Ormas Laskar Muda Rakyat (Lasmura) misalnya yang mendukung mantan Presiden Inter Milan itu maju sebagai calon Presiden periode 2024-2029. Mereka menggelar Konsolidasi Nasional yang dipusatkan di Icuk Sugiarto Training Camp (ISTC) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (15/2).

Acara dihadiri Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang berasal dari 25 provinsi seluruh Indonesia. Acara dipimpin langsung DPP Lasmura yang diwakili Sekretaris Jenderal DPP Lasmura, Bachtiar Effendi Sitinjak. Dukungan itu disambut baik Relawan Erick Thohir (ET) 2024.

"Hari ini saya hadir mewakili Relawan ET 2024 menerima dukungan dari Lasmura atau Laskar Muda Rakyat. Mereka telah melakukan Konsolidasi Nasional di ISTC Sukabumi bersama perwakilan 25 DPD provinsi. Hasil Konsolidasi Nasional itu banyak program dan kesempatan. Salah satunya

mendukung pergerakan Relawan ET 2024 di seluruh Indonesia," kata Wakil Ketua Relawan ET 2024, Very Widiarto.

Erick Thohir dinilai merupakan sosok pemimpin yang bersih dan antikorupsi. Sejak awal kepemimpinannya, Erick Thoir langsung melakukan aksi 'bersih-bersih' dari kasus-kasus korupsi yang sejak lama telah menggerogoti tubuh BUMN. Misalnya kasus Jiwasraya, Asabri, serta Garuda Indonesia. Baru-baru ini Erick juga bergerak sigap melaporkan kasus dugaan korupsi di Krakatau Steel ke Kejaksaan Agung.

Pada hari yang sama dengan acara konsolidasi nasional Lasmura, Relawan Barisan ET 2024 pun menyelenggarakan Acara Deklarasi Relawan ET 2024 Cabang Sukabumi yang dihadiri oleh Ketua Umum Relawan ET 2024, Moh Guntur. Dari acara ini, Relawan ET 2024 Cabang Sukabumi yang dikomandoi Hamzah Gurnita, telah membentuk sebanyak 30 Pengurus Kecamatan dari total 47 kecamatan di

Kabupaten Sukabumi. Mereka sudah siap bergerak mendukung pergerakan ET 2024 di seluruh wilayah Sukabumi.

"Hari ini saya bersama kepengurusan Relawan ET 2024 Sukabumi telah resmi mendeklarasikan diri untuk memenangkan Erick Thohir pada Pilpres 2024 yang akan datang," kata Ketua Relawan ET 2024 Sukabumi, Hamzah Gurnita.

Hamzah menambahkan, Erick Thohir adalah profesional muda yang telah dikenal di seluruh Indonesia. Erick Thohir merupakan sosok yang berpengalaman, pengusaha besar, dan dipercaya Presiden Jokowi pada berbagai event penting nasional dan berhasil dengan kinerjanya.

"Kami sebagai generasi muda sangat beruntung mempunyai panutan seperti beliau. Kami siap membesarkan nama Erick Thohir di Sukabumi," tegasnya.

Hamzah mengaku akan segera menyelesaikan sisa pembentukan pengurus kecamatan di seluruh wilayah di Kabupaten Sukabumi dalam waktu 3 bulan ke depan. Termasuk membentuk pengurus tingkat desa dan kelurahan di seluruh Kabupaten Sukabumi. "Kami akan memastikan kemenangan Erick Thohir pada Pilpres 2024," tegasnya.

Setelah momentum Deklarasi DKI Jakarta dan Kalimantan yang masif, Relawan Barisan ET 2024 akan melanjutkan pergerakan dengan deklarasi untuk Bali pada awal Maret 2024. Kemudian akan diikuti DI Yogyakarta, Aceh, Banten, dan Kota Malang di Jawa Timur. (OL-13)

Baca Juga: Dapat Banyak Dukungan, Erick Thohir Menguat di Jatim