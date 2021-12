Raih Penghargaan Best Parliamentarian, Sultan: Ini Capaian Kolektif DPD RI dan Daerah

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin meraih penghargaan Best Parliamentarian 2021. Anugerah Best Parliamentarian diberikan atas kinerja positif dalam menyampaikan aspirasi konstituen baik di daerah maupun dalam tugasnya sebagai anggota parlemen dan berkontribusi pemikiran dan tenaga selama Pandemi Covid-19, sepanjang 2021.



"Penghargaan ini kami persembahkan kepada seluruh keluarga besar DPD RI dan masyarakat daerah, khususnya masyarakat konstituen kami di Bengkulu. Ini bukan karena etos atau perjuangan politik saya pribadi, tapi merupakan capaian kolektif DPD RI dan Daerah," kata Sultan.



Menurutnya, penghargaan sosial memiliki beban moral yang sangat tinggi. Semoga award ini menjadi alarm moral bagi kami dalam menjaga reputasi sosial politik dan sebagai pelecut semangat dalam meningkatkan kualitas kinerja dan pengabdian kami di lembaga parlemen, juga di wadah pengabdian lainnya di masa yang akan datang.



"Penghargaan ini cukup bergengsi, tapi pengabdian kepada masyarakat dan daerah adalah yang paling penting. Banyak hal dan tanggung jawab yang saya tunaikan, dan kita wajib bersyukur atas apa yang sudah kita raih bersama," ungkapnya.



Anugerah bergengsi ini digelar oleh Obsesion Media Group dalam rangka peringatan HUT ke-17. Acara digelar di Ritz Charlton Hotel Jakarta, Jumat (17/12).



Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menjadi satu-satunya Senator yang mendapatkan award dari group media pemilik majalah eksekutif Mens Obsesion itu. Sementara tiga nominator dengan kategori Best Parliamentarian berasal dari Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PPP DPR RI.



Oleh majalah Mens Obsession, Sultan dinilai menjadi senator yang paling aktif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah, juga perhatian terhadap isu lingkungan dan berbicara di forum-forum internasional.



Selain Sultan, tokoh lainnya yang nominator dan menjadi sorotan di malam penganugerahan tersebut adalah Menkominfo Johnny G Plate dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (RO/OL-10)