Saddam: Covid-19 dan Geopolitik Kawasan, Tema Kongres Pemuda Asia Afrika

KONGRES Pemuda Asia Afrika atau Asian African Youth Government (AAYG) 2021 resmi digelar di Bandung, Jawa Barat. Ketua Panitia, Saddam Al-Jihad menyebut tema besar pembahasan dalam kongres ini adalah COVID-19 dan geopolitik kawasan.

"Tema kali ini kan tentang bagaimana kolaborasi melawan COVID-19, jadi kolaborasi itu adalah kolaborasi antar bangsa-bangsa di Asia dan Afrika," ujar Saddam di Hotel Savoy Homann, Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/12/2021).

Dalam keterangan tertulisnya, Saddam menjelaskan, AAYG 2021 ini dihadiri langsung lebih dari 30 perwakilan negara-negara Asia-Afrika. Kemudian, 200 perwakilan lainnya secara virtual.

"Mereka tidak sabar memberikan gagasan-gagasan perdamaian. Terutama gagasan perdamaian terkait dengan isu kawasan. Isu kawasan yang hari ini ada, adalah isu kawasan terkait dengan Indo Pasifik, BNA, dan sebagiannya," ucap Saddam.

Sementara, Presiden Pemuda Asia Afrika Youth Government 2015-2021, Beni Pramula menyebut kongres ini sebagai ajang spektakuler. Sebab, para pemuda se-Asia dan Afrika berkumpul memunculkan gagasan bersama.

"Ini acara yang sangat spektakuler di mana pemuda-pemuda di kawasan Asia Afrika berkumpul untuk bertekad bersama. Maju bersama, membangun kebersamaan, mencapai tujuan bersama-sama," kata Beni.

Adapun kongres tersebut dibuka oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. Dia mengingatkan soal nilai-nilai keluhuran Pancasila.

"Pemuda bukan hanya mendorong adanya kolaborasi dan partnership, tetapi adanya langkah-langkah konkret dalam berkontribusi terhadap kemajuan negara. Nilai-nilai luhur Pancasila dapat dijiwai oleh pemuda Asia Afrika khususnya dalam melaksanakan kongres pemuda Asia Afrika," tutur Bamsoet yang hadir secara virtual.

"Negara-negara Asia Afrika harus sejajar dengan bangsa-bangsa lain," lanjut dia.

Dalam kesempatan ini turut hadir Menparekraf Sandiaga Uno secara virtual sebagai pembicara diskusi. Menurutnya, COVID-19 memiliki dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada pengusaha. Dengan ini, Pemuda Asia Afrika diharapkan bisa berinovasi seperti halnya para pengusaha.

"COVID-19 has unprecendented effects entrepreneurs among those greatly affected, but optimistic with youth the pandemic forces people and entrepreneurs to innovate,” kata Sandiaga. (OL-13)

