Presiden Masuk 20 Besar Muslim Berpengaruh, KSP: Kiprah Muslim Indonesia Diakui Dunia

PRESIDEN Joko Widodo tercantum dalam daftar 500 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia atau The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2022.

Bertengger di posisi ke-13, kepala negara bersanding dengan sejumlah tokoh muslim dunia seperti Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamid Al-Thani dan Raja Salman bin Abdul-Aziz Al-Saud dari Arab Saudi.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad mengungkapkan masuknya nama Presiden Jokowi ke dalam daftar tokoh muslim paling berpengaruh menjadi bukti bahwa kiprah dan kepeloporan muslim Indonesia diakui dunia.

“Presiden Joko Widodo dipandang sebagai pemimpin Islam yang perannya cukup mempengaruhi citra muslim Indonesia,” ujar Rumadi di gedung Bina Graha Jakarta, rabu (3/11).

Baca juga : Muhaimin Iskandar: Kita Bersyukur Indonesia Presidensi G20

Ia mengatakan Jokowi tidak hanya berhasil menjaga stabilitas politik dan ekonomi, tetapi juga berhasil menjaga Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia yang toleran dan moderat.

Selain Jokowi, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj juga masuk ke daftar tersebut. Ia berada sedikit di bawah presiden, yakni di urutan 19.

The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims merupakan survei tahunan yang digelar Pusat Pembelajaran Strategis Kerajaan Islam Yordania yang berpusat di Amman. Pemeringkatan tersebut sudah diselenggarakan sebanyak sembilan kali dengan penerima penghargaan meliputi pimpinan negara, tokoh agama, tokoh politik, sosial, budaya, akademisi, pengusaha, ilmuwan, seniman, dan atlet. (OL-7)