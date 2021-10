Pengaktifan Sekertariat DPP KNPI Isyaratkan Penyatuan Organisasi Pemuda 

SEJUMLAH tokoh pemuda mengapresasi terpilihnya Raden Andreas Nandiwardhana sebagai Ketua Umum Dewan Piminan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) hasil Kongres XVI Mandalika Lombok NTB, karena komitmennya untuk menyatukan organisasi pemuda yang terpecah belah.

Sekretaris DPD KNPI Provinsi Gorontalo Fanly Katili mengungkapkan, sejak terpilihnya Raden Andreas sebagai Ketua umum DPP KNPI hasil Kongres XVI Mandalika Lombok NTB, kini pemuda Indonesia kembali bergairah dalam eksistensi dan pergerakannya.

Sebeb langkah utama yang digagas oleh Ketum KNPI Raden Andreas dengan mengaktifkan kembali Sekretariat DPP KNPI di jalan Jalan H.R. Rasuna Said Blok C No. 22, Setiabudi, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan mengisyaratkan bahwa pemuda semakin mengerucut untuk bersatu kembali dalam perbedaannya.

“Langkah ini adalah sebuah tindakan mulia yang digagas oleh Ketum Andreas dalam menyatukan pemuda Indonesia yang bernaung di bawah panji KNPI,” kata Fanly kepada wartawan, Jumat (1/10/2021).

Menurut dia, Kantor Sekretariat DPP KNPI adalah wadah sekaligus Identitas diri yang secara visualisasi menggambarkan eksistensi sebuah organisasi.

Olehnya pengorbanan kepemimpinan baru yang mengawalinya dengan menggelontorkan anggaran pribadi cukup fantastis senilai Rp2 miliar itu, menggambarkan bahwa DPP KNPI di bawah kepemimpinan Raden Andreas kembali menemukan jati dirinya sebagai organisasi besar pemuda dalam mengawal NKRI.

Hal inipun kian menguatkan opini bahwa organisasi pemuda terbesar di negeri ini akan kembali mengukir sejarah. Selain itu kian menguatkan tingkat kepercayaan pemuda Indonesia bahwa Raden Andreas mampu menyatukan kembali pemuda Indonesia melalui KNPI.

Fanly mengungkapkan, perbedaan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi. Namun perbedaan harus dipandang sebuah rahmat dalam membawa misi kemajuan untuk kejayaan negeri.

“Kami percaya niat tulus Ketum DPP KNPI yang berusaha berkorban untuk kembali mengeksiskan sekretariat DPP KNPI ini adalah sebuah niatan suci guna kekompakan dan kebersamaan pemuda Indonesia," ujar mantan Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PPNU) dua periode ini.

"Kami mengapresiasi segala upaya yang dilakukan oleh Ketum Andreas dalam rangka penyatuan pemuda Indonesia dibawah Bendera KNPI,” uacp Fanly.

Fanly juga berharap perjuangan yang saat ini tengah dirintis oleh Ketum DPP KNPI beserta jajarannya akan mengawali kebersamaan pemuda Indonesia dalam rangka ikut mengambil peran terdepan guna membantu pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam mengatasi multi krisis yang terjadi pada bangsa ini.

“Terutama masalah pandemi Covid 19 yang kini masih melanda bangsa Indonesia,” tegasnya.

Fanly juga mengapresiasi Fahd El Fouz Arafiq selaku Ketua Dewan Kehormatan Pemuda Indonesia/KNPI.

Menurutnya, Fahd adalah the real pemuda Indonesia yang memiliki komitmennya dalam rangka penyatuan organisasi kepemudaan di Indonesia.

Fanly juga menyebut sosok Ketum KNPI Raden Andreas Nandiwardhana merupakan pelanjut perjuangan Ketum Fahd yang memiliki obsesi agar kedepan tidak ada lagi organisasi kepemudaan seperti KNPI yang terpecah menjadi beberapa faksi. (RO/OL-09)