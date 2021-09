Ini Pesan SBY kepada AHY dan Demokrat

KETUA Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengamanatkan kepada pengurus dan kader untuk menjaga aspirasi rakyat. Dia juga meminta jajaran Partai Demokrat untuk membantu pemerintah dalam memelihara persatuan.

"Pahamilah persoalan dan kesulitan rakyat. Dengarkan aspirasi mereka dan perjuangkan aspirasi itu," ujar SBY saat memberi sambutan HUT ke-20 Partai Demokrat, Kamis (9/9).

Lebih lanjut, dirinya juga berpesan untuk kembali mengenang perjalanan bangsa mulai pascakemerdekaan hingga reformasi. Kebijakan yang bertentangan dengan rakyat di era kolonial, mampu dihapus seusai Indonesia merdeka.

Menurut SBY, langkah pemerintah pascakemerdekaan pun perlu dievaluasi rakyat, hingga lahirnya orde baru. Kondisi serupa terjadi sampai kehadiran reformasi. Dia menyimpulkan bahwa rakyat menginginkan keadilan dan kesejahteraan yang dirasakan secara nyata.

"Rakyat juga ingin negaranya aman dan damai. Terakhir, rakyat menginginkan demokrasi yang menjunjung supremasi hukum," imbuh mantan Presiden RI tersebut.

SBY juga mengingatkan pemimpin dan kader Demokrat untuk menjaga kebhinekaan dan persatuan. "Tidak ada yang disebut dengan konflik identitas, we are one, kita hormati pluralisme. Itulah nilai dan jati diri Partai Demokrat," pungkasnya.(OL-11)