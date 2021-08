Puji Presiden Jokowi, Prabowo: Kita di Jalur yang Benar Pak

KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut kepemimpinan Presiden Joko Widodo efektif dalam penanganan pandemi. Prabowo menilai keputusan-keputusan Jokowi cocok untuk rakyat.

Hal itu disampaikannya dalam pertemuan pimpinan partai politik koalisi pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/8) lalu. Video rekaman pertemuan itu dirilis Sekretariat Presiden, Sabtu (28/8).

"Kepemimpinan Pak Jokowi efektif. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Kepemimpinan, keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita," kata Prabowo.

Menteri Pertahanan itu menyampaikan penanganan pandemi di bawah kepemimpinan Jokowi cukup efektif. Prabowo menilai tim di kabinet cukup kompak dan berkinerja baik.

Ia pun optimistis saat ini pemerintah sudah berada di jalur yang benar. Prabowo berpesan kepada Jokowi tak perlu mengindahkan suara-suara yang dinilainya memperkeruh keadaan.

"Jadi kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah berada di jalan benar," ujarnya.

"Jadi mohon Bapak jangan ragu-ragu we are on the right track, karena itu masalah covid-19 kita cukup optimistis. Bahwa ada kekurangan, ada keterlambatan vaksin itu saya kira yang dihadapi oleh banyak negara," imbuhnya.

Prabowo juga menyanjung keputusan Jokowi yang tidak memberlakukan lockdown. Menurut Prabowo, keputusan untuk tak menerapkan lockdown menjadi kebijakan yang tepat.

"Yang Bapak (Jokowi) sampaikan ekonomi juga kita optimis sudah cukup baik dibandingkan dengan banyak negara lain. Itu juga berhubungan Pak keputusan Bapak untuk tidak lockdown keras ini memungkinkan kita bisa selamat. Negara lain yang lockdown keras malah mengalami kesulitan," kata Prabowo.

Dalam pertemuan itu, hadir juga Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PPP Suharso Monoarfa dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Para ketum didampingi sekjen partai masing-masing.(OL-4)