Jadwal Pertandingan Indonesia di Olimpiade, Hari Ini

PERTANDINGAN cabang olahraga atletik Olimpiade Tokyo 2020 berlanjut ke hari kedua, Sabtu, dengan Lalu Muhammad Zohri akan mewakili Indonesia di nomor 100 m putra.

Zohri menjadi perhatian publik pada 2018 saat tampil mengejutkan dalam Kejuaraan Dunia Atletik U-20 2018 di Tampere, Finlandia, 11 Juli 2018.

Dia mengukir sejarah menjadi sprinter pertama Indonesia yang meraih medali emas pada nomor lari 100 meter, yang merupakan nomor paling bergengsi di cabang atletik.

Atlet cabang menembak Vidya Rafika Rahmatan Toyyiba akan turun di nomor senapan tiga posisi 50 m putri bersaing dengan wakil dari Kuba, Republik Ceko, dan Swiss.

Perempuan kelahiran 27 Mei 2001 itu merupakan satu-satunya petembak Indonesia yang melaju di Olimpiade Tokyo 2021 untuk bertanding di dua nomor.

Sebelumnya, Vidya telah mengikuti nomor senapan angin 10 m putri, Sabtu, namun kandas di babak penyisihan. Di nomor tersebut, Vidya hanya mampu menempati peringkat ke-35 dengan raihan skor 622 sehingga tidak dapat menembus babak final.

Dari cabang olahraga bulu tangkis, Greysia Polii/Apriyani Rahayu akan melanjutkan perjuangan mereka mencari tempat di final ganda putri.

Pada babak semifinal tersebut, Greysia/Apriyani akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan Lee So Hee dan Shin Sung Chan.

Anthony Sinisuka Ginting juga akan kembali bertanding, kali ini akan bertemu dengan atlet peringkat tiga asal Denmark, Anders Antonsen di babak perempat final.

Sementara itu, The Daddies yang harus merelakan slot final kepada pasangan Taiwan Lee Yang/Wang Chi-Lin dalam laga, Jumat, akan kembali berlaga.

Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan akan berhadapan dengan Aaron Chia/Soh Wooi Yik dari Malaysia dalam pertandingan perebutan medali perunggu.

Berikut jadwal pertandingan wakil Indonesia dalam Olimpiade Tokyo, Sabtu, 31 Juli, seperti dilansir laman resmi Olimpiade:

Atletik

17:45 WIB: Putaran pertama 100 m putra - Lalu Muhammad Zohri

Menembak

10:00 WIB: Babak penyisihan senapan tiga posisi 50 m putri - Vidya Rafika Rahmatan Toyyiba

Bulu tangkis

07:50 WIB: Semifinal ganda putri - Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Lee So Hee/Shin Sung Chan (Korea Selatan)

10:20 WIB: Perempat final tunggal putra - Anthony Sinisuka Ginting vs Anders Antonsen (Denmark)

17:40 WIB: Perebutan medali perunggu - Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) (Ant/OL-4)