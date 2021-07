Terpapar Covid-19, Conni Rahakundini Dapat Asupan Vitamin dari Prabowo

WALAUPUN sempat mengkritik keras kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan (kemenhan) terkait rencana pengadaan alutsista, ternyata hubungan pengamat militer Conni Rahakundini Bakrie dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tetap cair.

Hal ini terungkap ketika Conni yang kini tengah terbaring akibat terpapar covid-19 ternyata dikirimi vitamin C dosis tinggi dari calon presiden saat Pilpres 2019 tersebut.

Dalam unggahan di laman sosial medianya Senin (12/7) pagi, Conni mengungkapkan keterkejutannya mendapat kiriman vitamin C dan dukungan secara moril dari Prabowo.

“You have no idea just how much your nice surprised help and support mean so much to me (Anda tidak paham seberapa besar bantuan dan dukungan anda yang mengejutkan sangat berarti bagi saya)…Your very nice gestures will be the key that allow me to get better when I was struggling with this C19 worst variant (Tindakan anda yang sangat baik menjadi kunci yang memungkinkan saya menjadi lebih baik ketika saya berjuang menghadapi varian terburuk covid-19 ini,” kata Connie dalam unggahannya.

Baca juga: Rencana Belanja Alutsista tidak Sesuai dengan Tantangan di Natuna

Conni menyebutkan, Menhan melalui orang kepercayaannya yang langsung memberikan booster vitamin kepada dirinya.

“Jadi bukan resmi Kemenhan dan ini merupakan nice surprise yang memberikan saya semangat agar segera sembuh,” ujarnya ketika dihubungi Media Indonesia, Senin (12/7).

Menurutnya, situasi ini sekaligus menunjukkan kalau dirinya dan juga Prabowo secara pribadi tidak bermusuhan. Selama ini dirinya bersikap sebagaimana seharusnya seorang akademisi mengkritik kebijakan Kemhan yang menurutnya harus dipertanyakan ke Prabowo dalam kapasitas sebagai Menhan.

“Saat saya mengkritik bukan berarti memusuhi beliau sebagai pribadi,” tegasnya.

Karena itu, Conni berharap masyarakat tidak memaknai kritik yang dilontarkan ke Kemenhan sebagai ungkapan kebencian.

“Kami berdebat tapi pada koridor yang saling menghargai dan menghormati wilayah kami. Mari kita belajar dewasa sebagai bangsa yang besar,” pungkasnya. (A-2)