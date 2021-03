Golkar DIY Gaungkan Airlangga Hartarto Jadi Capres 2024

DPD Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggaungkan Airlangga Hartarto, yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar, menjadi calon presiden (Capres) 2024. Hal itu disampaikan pengurus dan kader Partai Golkar di DIY saat Sosialisasi Struktural Hasil Rapimnas 2021 dan Pelantikan Pengurus Bappilu Partai Golkar DIY, Minggu (14/3).

Saat menyampaikan pidato pengarahan, Ketua DPD Partai Golkar DIY Gandung Pardiman Gandung berulang kali meneriakkan nama Airlangga Hartarto.

"Is the best," sahut para kader Golkar yang hadir di Hotel New Saphir, Yogyakarta.

Gandung menyampaikan Partai Golkar, dalam Pemilu 2024, harus memimpin koalisi. Partai Golkar harus punya Capres, tidak menggendel (mengekor) Parpol lain saat Pilpres 2024.

"Kami mendukung Ketua Umum jadi pimpinan nasional," tegas Gandung.

Dalam kesempatan tersebut, Gandung pun menyampaikan hasil Rapimnas yang baru digelar Partai Golkar, yaitu Golkar mendukung pemerintahan Jokowi dan Golkar terdepan dalam menangani covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Menanggapi keinginan DPD Partai Golkar DIY agar Partai Golkar memiliki Capres sendiri pada Pemilu 2024, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan hal itu sesuai dengan keputusan Munas Partai Golkar 2019.

"Dari Munas 2019 sampai sekarang, kami keliling. Setiap ke daerah, ada aspirasi yang disampaikan, kalau Golkar punya Capres sendiri, mereka menginginkan Pak Airlangga Hartarto," kata dia kepada media usai menyanpaikan pengarahan dalam acara tersebut.

Aspirasi tersebut, dari 34 provinsi, ormas, dan dewan-dewan di Partai Golkar, pun sudah disampaikan dalam Rapimnas Partai Golkar pada 5 dan 6 Maret 2021.

Atas aspirasi tersebut, Airlangga belum memberikan jawaban apa-apa dan hanya menyampaikan terima kasih. Airlangga hanya menyampaikan, Golkar akan fokus dulu membantu pemerintah dalam penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi.

"Nanti ada waktunya, kita membicarakan kembali pencapresan Partai Golkar," kata dia.

Doli juga menyebutkan, Airlangga sampai sekarang belum memosisikan diri sebagai Capres dari Partai Golkar. (OL-1)