Pedagang Kulit di Tasikmalaya Pasarkan Bahan Pembuat Beduk

PEDAGANG kulit memenuhi ruas jalan protokol di wilayah Kota Tasikmalaya. Penjual memasarkan kulit sapi, kambing, dan kerbau. Untuk menarik pembeli, beberapa lembar kulit dengan berbagai ukuran dipajang dengan cara digantung pada tiang. Harga kulit tergantung jenis dan ukurannya. Untuk kulit kambing yang diproses dengan ukuran satu meter, biasanya ditawarkan seharga Rp200 ribu per lembar dan kulit sapi sebesar Rp350 ribu per lembar. Beduk yang sudah jadi biasanya dijual Rp350 ribu hingga Rp1 juta per buah.

Seorang penjual kulit beduk, Anang, 47, mengatakan penjualan kulit beduk pada tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan penjualan sebelum pandemi covid-19. "Biasanya sejak awal bulan Ramadan sudah bisa menjual kulit antara lima sampai tujuh lembar kulit per hari, tapi sekarang pembelinya tidak ada. Akan tetapi, selama tahun ini, hanya bisa jual dua lembar per hari saja agak susah kalau dibanding sebelum ada covid-19. Lebih bagus penjualan dulu," katanya, kemarin. (AD/H-3)