Ramadan dengan Sajian Kuliner Nusantara

BULAN Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah bagi semua umat Islam. Di berbagai penjuru daerah, umat Islam Indonesia turut merayakan suasana Ramadan yang begitu kental dengan kekeluargaan. Terlebih, di masa pandemi saat ini, semua anggota keluarga mudah berkumpul menikmati suasana Ramadan.

Sebagai bagian dari turut menyemarakkan suasana Ramadan tahun ini, Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah, menyajikan pengalaman menarik bagi mereka yang kangen dengan suasana berbuka puasa bersama keluarga dan sahabat di hotel dengan menikmati berbagai hidangan khas 'Warisan Nusantara' di Djaman Doeloe Resto and Bar.

"Kami mempersiapkan berbagai program menarik selama bulan suci Ramadan, mulai dari kegiatan staycation Ramadhan #DiSurabayaAja dan staycation 'Work in Comfort' yang tak kalah menariknya dari pernak-pernik dekorasi bertema Ramadan yang menghiasi area hotel, lengkap dengan penerapan protokol kesehatan yang sudah mengikuti standar WHO," kata Alamsyah Jo, Complex General Manager Four Points by Sheraton Surabaya, dalam keterangan resminya.

Ia menjelaskan program staycation Ramadhan #DiSurabayaAja mulai dari Rp 850.000 ++ /kamar/malam. Paket bermalam itu sudah termasuk makan sahur dan buka puasa untuk dua orang di Djaman Doeloe Resto & Bar.

Adapun berbagai hidangan spesial autentik Nusantara untuk berbuka puasa antara lain Nasi Hijau Khas Jepara yang disajikan lengkap dengan tumis jamur jagung, sate pentul, ayam kecombrang, empal daging, selain itu Kambing Guling dengan Ketupat, Nasi Kebuli Kambing, Kerang Kreco Pedas khas Surabaya, Sate Ayam Ponorogo, Bakso Malang, Es Cendol Bandung dan berbagai hidangan menarik lainnya dari seluruh Nusantara.

"Chef Lukman Santoso dan team Djaman Doeloe Resto and Bar, mengajak tamu untuk berkeliling Indonesia melalui aneka hidangan khas Nusantara, untuk melengkapi momen berbuka puasa Anda bersama keluarga, pasangan, dan orang terkasih lainnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di masa New Normal ini," kata Alamsyah Jo.

Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah juga menerapkan protokol kesehatan ketat, di paket Iftar Buffet, Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah yaitu mengurangi kapasitas tempat duduk dan jumlah tamu hingga 50%, penyediaan buffet yang dihidangkan langsung oleh chef, serta perlengkapan sanitizer setiap sudut Djaman Doeloe Resto and Bar.

"Kami ingin para tamu merasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktifitas atau merayakan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan ini di Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah, meskipun masih dalam kondisi pandemi," tambah Alamsyah Jo. (OL-13)