GIIAS Bandung 2023 Resmi Menyapa Warga Jabar

PERHELATAN perdana GIIAS Bandung 2023 resmi dibuka, Rabu (22/11). Pameran otomotif akbar ini, digelar di Sudirman Grand Ballroom, dan akan berlangsung hingga 26 November 2023. Pembukaan pameran dilakukan oleh Menteri Perindustrian RI yang diwakili oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier, didampingi oleh Kepala Bapenda Jawa Barat Dedi Taufik, Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Phinera Wijaya, Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi serta Ketua Penyelenggara Pameran Gaikindo Rizwan Alamsjah. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tertinggi kepada Kementerian Perindustrian atas arahan, dukungan dan kebijakan untuk industri otomotif Indonesia, khususnya untuk pertumbuhan industri otomotif di Jawa Barat. “Tahun ini Gaikindo mewujudkan target untuk terus memperluas cakupan penyelenggaraan GIIAS The Series, dan menambahkan Jawa Barat sebagai tempat pelaksanaan pameran GIIAS ditahun ini,” ujar Nangoi, di Bandung, Rabu (22/11). Nangoi juga mengatakan bahwa Gaikindo ingin terus menjadi bagian dari pertumbuhan industri kendaraan bermotor di Jawa Barat, “Dengan penyelenggaraan GIIAS Bandung, industri otomotif Indonesia, berkesempatan untuk memperkenalkan model dan teknologi baru, khusus untuk masyarakat Jawa Barat, sehingga potensi Jawa Barat terus dapat didorong dan dimaksimalkan,” sambungnya. Penyelenggaraan perdana GIIAS Bandung 2023 juga didukung penuh oleh merek-merek anggota Gaikindo yang menghadirkan produk unggulan dan teknologi terbaru termasuk kendaraan berbasis listrik. Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin yang diwakili Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada Gaikindo atas terselenggaranya pameran GIIAS Bandung 2023. “Mudah-mudahan GIIAS Di Kota Bandung bisa bermanfaat untuk Kota Bandung. Kami juga berharap pelaksanaan GIIAS di Jawa Barat bisa meningkatkan transaksi ekonomi Jawa Barat,” ujar Dedi. Mewakili Menperin, Dirjen ILMATE Taufiek Bawazier menyampaikan, “GIIAS Bandung 2023 merupakan kota ke-4 sekaligus kota penutup pada rangkaian GIIAS The Series 2023 yang telah sukses diselenggarakan pada bulan Agustus di Tangerang, bulan September di Surabaya dan bulan Oktober di Semarang,” tuturnya. Taufiek menambahkan, penyelenggaraan GIIAS The Series 2023 secara langsung diharapkan akan menjadi pengungkit faktor produktivitas peningkatan utilisasi produksi kendaraan produksi dalam negeri, sekaligus sebagai bukti bahwa industri otomotif yang dijadikan sebagai industri andalan, dapat memberikan sumbangsih nyata bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. (RO/S-3)

PERHELATAN perdana GIIAS Bandung 2023 resmi dibuka, Rabu (22/11). Pameran otomotif akbar ini, digelar di Sudirman Grand Ballroom, dan akan berlangsung hingga 26 November 2023.



Pembukaan pameran dilakukan oleh Menteri Perindustrian RI yang diwakili oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier, didampingi oleh Kepala Bapenda Jawa Barat Dedi Taufik, Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Phinera Wijaya, Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi serta Ketua Penyelenggara Pameran Gaikindo Rizwan Alamsjah.

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tertinggi kepada Kementerian Perindustrian atas arahan, dukungan dan kebijakan untuk industri otomotif Indonesia, khususnya untuk pertumbuhan industri otomotif di Jawa Barat.

“Tahun ini Gaikindo mewujudkan target untuk terus memperluas cakupan penyelenggaraan GIIAS The Series, dan menambahkan Jawa Barat sebagai tempat pelaksanaan pameran GIIAS ditahun ini,” ujar Nangoi, di Bandung, Rabu (22/11).

Nangoi juga mengatakan bahwa Gaikindo ingin terus menjadi bagian dari pertumbuhan industri kendaraan bermotor di Jawa Barat, “Dengan penyelenggaraan GIIAS Bandung, industri otomotif Indonesia, berkesempatan untuk memperkenalkan model dan teknologi baru, khusus untuk masyarakat Jawa Barat, sehingga potensi Jawa Barat terus dapat didorong dan dimaksimalkan,” sambungnya.

Penyelenggaraan perdana GIIAS Bandung 2023 juga didukung penuh oleh merek-merek anggota Gaikindo yang menghadirkan produk unggulan dan teknologi terbaru termasuk kendaraan berbasis listrik.

Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin yang diwakili Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada Gaikindo atas terselenggaranya pameran GIIAS Bandung 2023. “Mudah-mudahan GIIAS Di Kota Bandung bisa bermanfaat untuk Kota Bandung. Kami juga berharap pelaksanaan GIIAS di Jawa Barat bisa meningkatkan transaksi ekonomi Jawa Barat,” ujar Dedi.

Mewakili Menperin, Dirjen ILMATE Taufiek Bawazier menyampaikan, “GIIAS Bandung 2023 merupakan kota ke-4 sekaligus kota penutup pada rangkaian GIIAS The Series 2023 yang telah sukses diselenggarakan pada bulan Agustus di Tangerang, bulan September di Surabaya dan bulan Oktober di Semarang,” tuturnya.

Taufiek menambahkan, penyelenggaraan GIIAS The Series 2023 secara langsung diharapkan akan menjadi pengungkit faktor produktivitas peningkatan utilisasi produksi kendaraan produksi dalam negeri, sekaligus sebagai bukti bahwa industri otomotif yang dijadikan sebagai industri andalan, dapat memberikan sumbangsih nyata bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. (RO/S-3)