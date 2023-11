Lazada Wadahi Kebutuhan Pecinta Otomotif secara Online

DALAM acara diskusi dan talkshow bertajuk Media Gathering LazOtomotif x Forwot dipaparkan bahwa saat ini tren jual-beli perlengkapan dan kebutuhan otomotif melalui marketplace terus mengalami peningkatan. Salah satunya adalah Lazada Indonesia yang mencatat rekor peningkatan penjualan hampir tiga kali lipat melalui kategori LazOtomotif, dalam tiga tahun terakhir. Hal ini semakin mendorong Lazada untuk menghadirkan berbagai inovasi layanan yang memberikan pengalaman berbelanja terbaik bagi konsumen yang membutuhkan spare parts, produk perawatan kendaraan, dan aksesoris secara online. LazOtomotif juga telah menjadi platform pilihan bagi para seller marketplace dan berbagai brand otomotif ternama dalam berinovasi dan memberikan layanan terbaik bagi konsumen. "Misi Lazada adalah untuk menjadikan LazOtomotif sebagai pendamping andal yang dapat membantu memenuhi kebutuhan produk otomotif, baik dengan menyediakan berbagai produk otomotif populer dan kebutuhan perawatan berkala, serta menghadirkan pilihan seller yang dapat memberikan jasa layanan end-to-end,” ungkap VP Automotive Category Lazada Indonesia Canggih Satriatama di Jakarta, Selasa (21/11). Baca juga: Lazada Dorong Transformasi Digital Jenama Lokal dan UMKM di Indonesia LazOtomotif menyediakan berbagai produk otomotif dalam 15 kategori mulai dari interior hingga eksterior mobil, suku cadang mobil maupun motor, pelek, ban, aksesoris hingga cairan dan pelumas kendaraan. “Pertumbuhan seller UMKM kategori otomotif mencapai dua kali lipat yang turut disertai dengan meningkatnya pertumbuhan pembeli pada kategori ini,” imbuh Canggih. Pada kesempatan yang sama, pereli dan penghobi otomotif Julian Johan (Jejelogy) yang juga hobi belanja online mengatakan, tren pembelian kelengkapan produk otomotif secara online ini sangat menarik untuk ditelusuri bagaimana para seller yang sebelumnya punya pengalaman berjualan langsung, baik untuk bengkel lokal maupun bengkel yang memiliki jaringan, kini turut menangkap antusiasme konsumen untuk dapat melakukan pembelian online. Baca juga: Harbolnas Subsidi Promo hingga 60% untuk Produk Lokal "Saya paling sering belanja spareparts, selain mencari produk perawatan kendaraan dan aksesoris yang bisa dikerjakan secara DIY (do it yourself)," aku Jejelogy. Head of Retail Marketing and Business Development PT Astra Otoparts Lie Se Chiang mengatakan, untuk memperluas jangkauan konsumen, wilayah maupun segmentasi, kami memilih mitra kerja sama dengan kesamaan visi demi layanan terbaik bagi konsumen dalam pembelian produk otomotif. "Model penjualan yang Astra Otoparts di LazOtomotif adalah dengan konsep ‘Do It For Me’ yaitu fasilitas langsung pasang tanpa biaya dengan menunjukan bukti pembelian melalui Lazada,” imbuh salah satu top seller yang ada di LazOtomotif tersebut. Menurut Canggih, sebagai mitra ecommerce resmi Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2023, Lazada melalui kanal LazOtomotif juga mempersiapkan berbagai promo menarik. "Pada perayaan Harbolnas 2023 nanti, konsumen setia LazOtomotif bisa menikmati penawaran menarik seperti flash sale sepeda motor, diskon dan promo untuk helm sport, kelengkapan audio mobil hingga aksesoris berkendara untuk persiapan musim hujan," pungkas Canggih Satriatama. (RO/S-3)

DALAM acara diskusi dan talkshow bertajuk Media Gathering LazOtomotif x Forwot dipaparkan bahwa saat ini tren jual-beli perlengkapan dan kebutuhan otomotif melalui marketplace terus mengalami peningkatan. Salah satunya adalah Lazada Indonesia yang mencatat rekor peningkatan penjualan hampir tiga kali lipat melalui kategori LazOtomotif, dalam tiga tahun terakhir.

Hal ini semakin mendorong Lazada untuk menghadirkan berbagai inovasi layanan yang memberikan pengalaman berbelanja terbaik bagi konsumen yang membutuhkan spare parts, produk perawatan kendaraan, dan aksesoris secara online. LazOtomotif juga telah menjadi platform pilihan bagi para seller marketplace dan berbagai brand otomotif ternama dalam berinovasi dan memberikan layanan terbaik bagi konsumen.

"Misi Lazada adalah untuk menjadikan LazOtomotif sebagai pendamping andal yang dapat membantu memenuhi kebutuhan produk otomotif, baik dengan menyediakan berbagai produk otomotif populer dan kebutuhan perawatan berkala, serta menghadirkan pilihan seller yang dapat memberikan jasa layanan end-to-end,” ungkap VP Automotive Category Lazada Indonesia Canggih Satriatama di Jakarta, Selasa (21/11).

Baca juga: Lazada Dorong Transformasi Digital Jenama Lokal dan UMKM di Indonesia

LazOtomotif menyediakan berbagai produk otomotif dalam 15 kategori mulai dari interior hingga eksterior mobil, suku cadang mobil maupun motor, pelek, ban, aksesoris hingga cairan dan pelumas kendaraan.

“Pertumbuhan seller UMKM kategori otomotif mencapai dua kali lipat yang turut disertai dengan meningkatnya pertumbuhan pembeli pada kategori ini,” imbuh Canggih.

Pada kesempatan yang sama, pereli dan penghobi otomotif Julian Johan (Jejelogy) yang juga hobi belanja online mengatakan, tren pembelian kelengkapan produk otomotif secara online ini sangat menarik untuk ditelusuri bagaimana para seller yang sebelumnya punya pengalaman berjualan langsung, baik untuk bengkel lokal maupun bengkel yang memiliki jaringan, kini turut menangkap antusiasme konsumen untuk dapat melakukan pembelian online.

Baca juga: Harbolnas Subsidi Promo hingga 60% untuk Produk Lokal

"Saya paling sering belanja spareparts, selain mencari produk perawatan kendaraan dan aksesoris yang bisa dikerjakan secara DIY (do it yourself)," aku Jejelogy.

Head of Retail Marketing and Business Development PT Astra Otoparts Lie Se Chiang mengatakan, untuk memperluas jangkauan konsumen, wilayah maupun segmentasi, kami memilih mitra kerja sama dengan kesamaan visi demi layanan terbaik bagi konsumen dalam pembelian produk otomotif.

"Model penjualan yang Astra Otoparts di LazOtomotif adalah dengan konsep ‘Do It For Me’ yaitu fasilitas langsung pasang tanpa biaya dengan menunjukan bukti pembelian melalui Lazada,” imbuh salah satu top seller yang ada di LazOtomotif tersebut.

Menurut Canggih, sebagai mitra ecommerce resmi Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2023, Lazada melalui kanal LazOtomotif juga mempersiapkan berbagai promo menarik.

"Pada perayaan Harbolnas 2023 nanti, konsumen setia LazOtomotif bisa menikmati penawaran menarik seperti flash sale sepeda motor, diskon dan promo untuk helm sport, kelengkapan audio mobil hingga aksesoris berkendara untuk persiapan musim hujan," pungkas Canggih Satriatama. (RO/S-3)