Mercedes-Benz Mobile Service Clinic and Sales Event Singgah di Tasikmalaya

INCHCAPE Indonesia melalui PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI), kembali mengadakan kegiatan Mobile Service Clinic and Sales Event (MSCSE) yang selama ini telah diadakan secara rutin di berbagai kota di Indonesia untuk mempermudah layanan servis bagi para pelanggan setia Mercedes-Benz. Didukung oleh diler resmi Mercedes-Benz PT Citrakarya Pranata, MSCSE kini hadir di Kota Tasikmalaya, tepatnya di Transmart Tasikmalaya, Jl Ir H Juanda No 82, Panglayungan, mulai 20 sampai 26 November 2023. CEO MBDI Roelof Lamberts mengatakan, Mercedes-Benz terus melanjutkan komitmennya mengadakan kegiatan MSCSE untuk memberikan layanan servis mobil yang mudah diakses, cepat dan praktis kepada para pelanggan yang berdomisili di kota-kota yang belum memiliki diler resmi Mercedes-Benz. Baca juga: Inchcape dan Mercedes-Benz Luncurkan 7 Model Terbaru Sekaligus "Kali ini, kami memperluas layanan kami ke Kota Tasikmalaya, kota terbaru keempat di tahun ini, di mana terdapat banyak pelanggan setia Mercedes-Benz. Kami mengundang para pelanggan di Tasikmalaya dan wilayah sekitarnya untuk datang ke Mobile Service Clinic and Sales Event untuk memeriksa kondisi kendaraan mereka dan mencoba secara langsung model-model kendaraan terbaru dari MercedesBenz,” imbuh Roelof dalam siaran resminya, Selasa (21/11). Mobile Service Clinic and Sales Event Tasikmalaya menawarkan - Program tukar tambah - Pemeriksaan umum dan pemeriksaan emisi bebas biaya - Sesi konsultasi bebas biaya dengan Technical Expert dari Mercedes-Benz Indonesia dan Tire Expert dari Michelin - Konsultasi gratis dengan Body & Paint Expert dari PT Citrakarya Pranata & PT Akzonobel - Diskon 15% untuk jasa tenaga kerja - Diskon 20% untuk suku cadang - Diskon hingga 25% untuk Mercedes-Benz Accessories & Collection - Diskon 10% untuk Mercedes-Benz Tire - Gratis cairan pembersih kaca dan suvenir eksklusif Baca juga: Mercedes-Benz Luncurkan EQS Edition One Edisi Terbatas 12 Unit Selain penawaran yang disebutkan di atas, pengunjung MSCSE Tasikmalaya juga dapat melakukan test drive kendaraan, yaitu Mercedes-Benz GLC 300 AMG Line terbaru dan C 200 Avantgarde Line. Pengunjung juga dapat melihat langsung Mercedes-Benz E200 Avantgarde Line Face Lift yang dipamerkan. “Pada kesempatan kali ini, PT Mercedes-Benz kembali menawarkan Best-Customer-Experience kepada para pelanggan di Tasikmalaya, yang merupakan bagian dari komitmen kami. Sepanjang tahun ini, kami sudah mengadakan kegiatan Mobile Service Clinic and Sales Event sebanyak 10 kali, dan kami terus mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari para pelanggan setia MercedesBenz,” ujar Acting Head of Customer Services MBDI Balian Prentolaharso,

