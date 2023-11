Peringati Hari Kesehatan Nasional, Suzuki Gelar Layanan Gratis untuk Ambulans Plat Merah 

MEMPERINGATI Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada 12 November, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia menghadirkan program perawatan bagi kendaraan Ambulans. Program tersebut berupa layanan service gratis untuk unit ambulans plat merah milik Pemerintah Pusat dan Daerah yang menggunakan mobil Suzuki tahun produksi 2019-2021. Program ini menargetkan 1.000 unit ambulans plat merah di seluruh Indonesia dan digelar pada periode 12 - 30 November 2023, dengan layanan berupa penggantian oli, penggantian filter oli, dan pengecekan 23 komponen mesin lainnya seperti rem, V Belt, aki, ban, dan lain sebagainya. Assistant to Departement Head of Fleet Business and Sales Support SIS Sukma Dewi mengungkapkan, program kerja sama ini sudah ada dan rutin dilakukan sejak 2016, namun sempat terhenti pada 2020 dan 2021 akibat pandemi. Program ini kembali dijalankan pada 2022 dan akan terus rutin dilakukan setiap tahunnya. Baca juga: Kiat Mengoperasikan AC Mobil dalam kondisi Cuaca Panas "Tahun ini, kami menargetkan sebanyak lebih dari 1.000 ambulans plat merah di seluruh Indonesia yang mengikuti program kami. Untuk menjangkau cakupan yang lebih luas lagi dan meningkatkan jumlah ambulans yang diservis, kami menganggarkan peningkatan layanan hingga 8%,” papar Dewi, Kamis (16/11) Program layanan servis ini merupakan salah satu bentuk apresiasi Suzuki kepada industri kesehatan yang telah berdedikasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Dalam melaksanakan program ini, Suzuki bekerja sama dengan 50 diler yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan program servis gratis ini. Untuk mengikuti program ini, setiap pengelola ambulans dapat mendaftarkan dan menentukan jadwal kedatangannya ke bengkel resmi masing-masing diler dalam kurun waktu pelaksanaan program. Baca juga: Penjualan Kendaraan Penumpang Suzuki September 2023, 42% Dikuasai Varian Hybrid Suzuki APV menjadi salah satu kendaraan andalan bagi industri kesehatan yang paling sering digunakan dan dijadikan sebagai mobil ambulans hingga saat ini. Ini sesuai dengan namanya APV (All Purpose Vehicle) yang memiliki arti sebagai mobil yang serbaguna. APV pertama kali diluncurkan di Indonesia pada 2004. Dibekali mesin yang tangguh dan bagasi yang lapang, APV dapat diandalkan untuk mengangkut muatan dengan beban yang berat seperti peralatan medis berupa papan angkat pasien, oksigen, nebulizer, alat monitor jantung, dan peralatan lainnya. Ruang kabin yang lapang memberi ruang gerak yang bebas dan memudahkan tenaga medis dalam memberikan pertolongan pertama bagi pasien atau masyarakat yang membutuhkan bantuan medis. APV juga memiliki posisi air intake dan ground clearance tinggi sehingga lebih aman saat melintasi genangan air. (RO/S-3)

