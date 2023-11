BMW Indonesia Dukung Gelaran Pertamax Turbo Ultimate Experience 2023 di Sirkuit Mandalika 

BMW Indonesia bersama diler resmi BMW M, BMW Eurokars menyerahkan lima unit BMW performa tinggi untuk mendukung acara Pertamax Turbo Ultimate Experience 2023. Kelima mobil tersebut, masing-masing adalah BMW M2, BMW M3, dan BMW M4 dan BMW M ikonik,BMW XM. Tugas sebagai lead car diserahkan pada model BMW i4 eDrive40 M Sport. Pertamax Turbo Ultimate Experience sendiri merupakan acara tahunan dari Pertamina untuk mengapresiasi pelanggan loyal Pertamax Turbo dan pengguna aplikasi MyPertamina. Kegiatan ini diikuti oleh 15 pelanggan terpilih pada 17-19 November 2023 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok. Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O'tania mengungkapkan, Pertamina merupakan mitra strategis jangka panjang dari BMW Indonesia karena memiliki visi yang sama yaitu hadirkan pengalaman berkendara terbaik bagi pelanggan. Dengan Pertamax Turbo dengan RON 98, pelanggan dapat menikmati sensasi berkendara sempurna dengan kendaraan performa tinggi BMW M. Untuk mendukung keseruan acara, dua pebalap Indonesia Sean Gelael dan Rizal Sungkar dihadirkan di acara seremonial serah terima ini, di mana para peserta akan diberikan kesempatan taxi ride 'disupiri' oleh kedua pebalap tersebut. "Kami bersama diler resmi BMW M: BMW Eurokars, senang dapat turut menyukseskan kegiatan Pertamax Turbo Ultimate Experience 2023 yang akan diadakan di Sirkuit Pertamina Mandalika akhir pekan ini," ujar Jodie, Kamis (16/11). VP Marketing Strategy PT Pertamina Patra Niaga Indra Edi Santoso menyampaikan, pihaknya bangga dapat bekerja sama dengan BMW Indonesia. Penyediaan unit-unit teranyar dan berperforma tinggi untuk digunakan oleh 15 loyal dan top spender dari Pertamax Turbo yang menggunakan MyPertamina. :Kami rasa kerjasama ini sangat cocok terkait posisi brand BMW dan juga Pertamax Turbo, produk unggulan Pertamina dengan RON tertinggi 98 memenuhi kebutuhan kendaraan bermesin bensin dengan teknologi tinggi. Semoga ke depannya, kerjasama ini dapat terus dilanjutkan," harapnya. All-New BMW M2 Coupé All-New BMW M2 Coupé hadir dalam dua varian: All-New BMW M2 Coupé dan All- New BMW M2 Coupé Purist. Kendaraan ini dibekali teknologi powertrain dan sasis yang diadaptasi dari BMW M3/BMW M4. Mesin All-New BMW M2 Coupé mampu menghasilkan output maksimum 460 hp pada 6.250 rpm dan torsi puncak 550 Nm antara 2.650-5.870 rpm. Alhasil All-New BMW M2 Coupé melesat dari 0 ke 100 km/jam hanya dalam 4,1 detik transmisi M Steptronic delapan percepatan. Untuk All-New BMW M2 Coupé Purist, 0 - 100 km/jam dalam 4,3 detik. BMW M2 Coupé dijual dengan harga off the road Rp1,759 miliar. BMW M3 dan BMW M4 M3 dan M4 dipersenjatai mesin enam silinder segaris dengan instant delivery dan karakteristik high revving khas BMW M dengan teknologi BMW M TwinPower Turbo. Mesin pada BMW M3 Competition dan BMW M4 Coupé Competition memiliki output maksimal 510 hp pada 6.250 rpm dengan red-line 7.200 rpm dikombinasi torsi puncak 650 Nm antara 2.750-5.500 rpm. Alhasil, M3 Competition Sedan dan Competition Coupé hanya butuh 3,9 detik untuk berakselerasi dari 0 hingga 100 km/jam, sementara dari 0 ke 200 km/jam hanya 12,5 detik berkat dukungan transmisi otomatis M Steptronic 8-percepatan dengan Drivelogic BMW M3 Competition dibanderol dengan harga off the road Rp2,217 miliar, sementara BMW M4 Competition dibanderol Rp2,277 miliar. BMW i4 BMW i4 mengombinasikan aura sporty dalam kenikmatan berkendara bebas emisi dengan kelapangan dan fungsionalitas gran coupé empat pintu. BMW i4 tersedia dalam satu varian model di Indonesia: BMW i4 eDrive40 (kombinasi konsumsi daya listrik: 19,9 kWh/100 km sesuai WLTP). Kendaraan ini dibekali motor elektrik dengan output setara 340 hp yang menggerakkan roda belakang. Untuk berakselerasi dari 0 ke 100 km/jam ditempuh dalam 5,7 detik dan mencatat jangkauan yang dihitung WLTP hingga 580 kilometer. BMW i4 dipasarkan dengan banderol harga off the road Rp2,037 miliar. First-ever BMW XM BMW M GmbH hadirkan kendaraan performa tinggi pertamanya dengan plug-in sistem hybrid yang terdiri dari mesin bensin V8 dan motor listrik bertenaga. Sistem penggerak M HYBRID yang baru dikembangkan ini hadirkan interpretasi baru dari konsep Sports Activity Vehicle (SAV) untuk segmen performa tinggi BMW M. BMW XM juga merupakan BMW M original pertama sejak BMW M1. Sistem penggerak M HYBRID di BMW XM menghasilkan output keseluruhan sebesar 653 hp (dihasilkan dari kombinasi mesin pembakaran konvensional hingga 489 hp dan sistem penggerak listrik hingga 197 hp). Jika Anda berkendara dengan menggunakan full mesin listrik, jarak tempuh dapat mencapai hingga 80 km. BMW XM dijual dengan harga off the road Rp5,597 miliar. (RO/S-3)

BMW Indonesia bersama diler resmi BMW M, BMW Eurokars menyerahkan lima unit BMW performa tinggi untuk mendukung acara Pertamax Turbo Ultimate Experience 2023. Kelima mobil tersebut, masing-masing adalah BMW M2, BMW M3, dan BMW M4 dan BMW M ikonik,BMW XM. Tugas sebagai lead car diserahkan pada model BMW i4 eDrive40 M Sport.

Pertamax Turbo Ultimate Experience sendiri merupakan acara tahunan dari Pertamina untuk mengapresiasi pelanggan loyal Pertamax Turbo dan pengguna aplikasi MyPertamina. Kegiatan ini diikuti oleh 15 pelanggan terpilih pada 17-19 November 2023 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok.

Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O'tania mengungkapkan, Pertamina merupakan mitra strategis jangka panjang dari BMW Indonesia karena memiliki visi yang sama yaitu hadirkan pengalaman berkendara terbaik bagi pelanggan. Dengan Pertamax Turbo dengan RON 98, pelanggan dapat menikmati sensasi berkendara sempurna dengan kendaraan performa tinggi BMW M.

Untuk mendukung keseruan acara, dua pebalap Indonesia Sean Gelael dan Rizal Sungkar dihadirkan di acara seremonial serah terima ini, di mana para peserta akan diberikan kesempatan taxi ride 'disupiri' oleh kedua pebalap tersebut.

"Kami bersama diler resmi BMW M: BMW Eurokars, senang dapat turut menyukseskan kegiatan Pertamax Turbo Ultimate Experience 2023 yang akan diadakan di Sirkuit Pertamina Mandalika akhir pekan ini," ujar Jodie, Kamis (16/11).

VP Marketing Strategy PT Pertamina Patra Niaga Indra Edi Santoso menyampaikan, pihaknya bangga dapat bekerja sama dengan BMW Indonesia. Penyediaan unit-unit teranyar dan berperforma tinggi untuk digunakan oleh 15 loyal dan top spender dari Pertamax Turbo yang menggunakan MyPertamina.

:Kami rasa kerjasama ini sangat cocok terkait posisi brand BMW dan juga Pertamax Turbo, produk unggulan Pertamina dengan RON tertinggi 98 memenuhi kebutuhan kendaraan bermesin bensin dengan teknologi tinggi. Semoga ke depannya, kerjasama ini dapat terus dilanjutkan," harapnya.



All-New BMW M2 Coupé

All-New BMW M2 Coupé hadir dalam dua varian: All-New BMW M2 Coupé dan All- New BMW M2 Coupé Purist. Kendaraan ini dibekali teknologi powertrain dan sasis yang diadaptasi dari BMW M3/BMW M4.

Mesin All-New BMW M2 Coupé mampu menghasilkan output maksimum 460 hp pada 6.250 rpm dan torsi puncak 550 Nm antara 2.650-5.870 rpm. Alhasil All-New BMW M2 Coupé melesat dari 0 ke 100 km/jam hanya dalam 4,1 detik transmisi M Steptronic delapan percepatan. Untuk All-New BMW M2 Coupé Purist, 0 - 100 km/jam dalam 4,3 detik. BMW M2 Coupé dijual dengan harga off the road Rp1,759 miliar.

BMW M3 dan BMW M4

M3 dan M4 dipersenjatai mesin enam silinder segaris dengan instant delivery dan karakteristik high revving khas BMW M dengan teknologi BMW M TwinPower Turbo. Mesin pada BMW M3 Competition dan BMW M4 Coupé Competition memiliki output maksimal 510 hp pada 6.250 rpm dengan red-line 7.200 rpm dikombinasi torsi puncak 650 Nm antara 2.750-5.500 rpm.

Alhasil, M3 Competition Sedan dan Competition Coupé hanya butuh 3,9 detik untuk berakselerasi dari 0 hingga 100 km/jam, sementara dari 0 ke 200 km/jam hanya 12,5 detik berkat dukungan transmisi otomatis M Steptronic 8-percepatan dengan Drivelogic

BMW M3 Competition dibanderol dengan harga off the road Rp2,217 miliar, sementara BMW M4 Competition dibanderol Rp2,277 miliar.

BMW i4

BMW i4 mengombinasikan aura sporty dalam kenikmatan berkendara bebas emisi dengan kelapangan dan fungsionalitas gran coupé empat pintu. BMW i4 tersedia dalam satu varian model di Indonesia: BMW i4 eDrive40 (kombinasi konsumsi daya listrik: 19,9 kWh/100 km sesuai WLTP). Kendaraan ini dibekali motor elektrik dengan output setara 340 hp yang menggerakkan roda belakang.

Untuk berakselerasi dari 0 ke 100 km/jam ditempuh dalam 5,7 detik dan mencatat jangkauan yang dihitung WLTP hingga 580 kilometer. BMW i4 dipasarkan dengan banderol harga off the road Rp2,037 miliar.

First-ever BMW XM

BMW M GmbH hadirkan kendaraan performa tinggi pertamanya dengan plug-in sistem hybrid yang terdiri dari mesin bensin V8 dan motor listrik bertenaga. Sistem penggerak M HYBRID yang baru dikembangkan ini hadirkan interpretasi baru dari konsep Sports Activity Vehicle (SAV) untuk segmen performa tinggi BMW M.

BMW XM juga merupakan BMW M original pertama sejak BMW M1. Sistem penggerak M HYBRID di BMW XM menghasilkan output keseluruhan sebesar 653 hp (dihasilkan dari kombinasi mesin pembakaran konvensional hingga 489 hp dan sistem penggerak listrik hingga 197 hp).

Jika Anda berkendara dengan menggunakan full mesin listrik, jarak tempuh dapat mencapai hingga 80 km. BMW XM dijual dengan harga off the road Rp5,597 miliar. (RO/S-3)