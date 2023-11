GMM Ajak Konsumen Mengenal Lebih Dekat Volkswagen The All-New Tiguan Allspace

SETELAH memperkenalkan Volkswagen The All-New Tiguan Allspace di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, PT Garuda Mataram Motor (GMM), Agen Pemegang Merek (APM) Volkswagen di Indonesia mengundang sejumlah konsumen dan media untuk merasakan langsung SUV 7 Seater tersebut di jalanan umum kawasan BSD City, Tangerang, Banten, Kamis (16/11). Head of Sales GMM Badawi Marhasan mengatakan The All-New Tiguan Allspace, merupakan model VW terlaris di Indonesia, yang sejak pertama kali diluncurkan secara global pada 2017, telah terjual lebih dari 1,5 juta unit di seluruh dunia. “Kali ini kami memberi kesempatan kepada konsumen dan media untuk dapat mencoba langsung The All-New Tiguan Allspace agar dapat merasakan keunggulan di semua sisi, mulai kenyamanan, performa serta akomodasi yang lebih baik di segmen SUV 7-seater premium,” tambahnya. Performa The All-New Tiguan Allspace dibekali dengan mesin 1.4 TSI bertenaga maksimal 150 bhp. Dikombinasi torsi maksimal 250 Nm dengan transmisi otomatis kopling ganda DSG 6-speed dengan tiptronic, kendaraan ini diklaim mampu melesat dari 0 ke 100 km/jam dalam 9,5 detik dengan top speed hingga 202 km/jam. Fitur Adaptif Chassis Control menyajikan pilihan mode berkendara (Eco, Normal, Comfort, Sport, Individual) yang memungkinkan karakter suspensi ikut menyesuaikan pilihan berkendara sang pengemudi. Suspensinya pun mengusung kenyamanan khas mobil Eropa yang sudah diakui keunggulannya. Kenyamanan Di bagian interior, seluruh jok dibalut kulit Vienna. Di bagian tengah dashboard terdapat generasi baru sistem Discover Pro dengan layar 9,2 inci yang dilengkapi Apple CarPlay dan Android Auto serta kendali suara. Sementara di balik kemudi terdapat panel instrument Digital Cockpit berlayar 11,7 inci. Penyejuk kabin (AC) mengusung Climatronic 3-zona dengan fungsi Air Care menggunakan layar sentuh. Tersedia lampu ambient dengan 30 pilihan warna Safety Untuk urusan safety, The All-New Tiguan Allspace dibekali kamera 360°, Electronic Stability Control (ESC), Park Assist System, 6 Airbags, Tire Pressure Monitoring, Electronic Parking Brake dengan Autohold, dan masih banyak lagi. Tampilan Tampilan The All-New Tiguan Allspace kini semakin sporty berkat ubahan gril dan bumper depan, serta desain lampu depan yang kini lebih tajam. dipadu DRL dan garis lampu LED di bagian depan, serta lampu kabut yang terintegrasi dengan lampu utama. Penampakan bagian samping menegaskan velg alloy model Frankfurt 18 inci. Tersedia pilihan satu set velg Missano alloy wheels 20 Inci yang lebih gagah. Dibandingkan generasi sebelumnya, The All-New Tiguan Allspace memiliki dimensi 27 mm lebih panjang, 20 mm lebih lebar, 12 mm lebih tinggi dan wheelbase yang bertambah 1 mm. Dengan dimensi panjang 4.728 mm, lebar 1.839 mm dan tinggi 1.686 mm membuat kendaraan seharga Rp854 juta (on-the-road Jabodetabek) memiliki kabin yang lebih luas. (RO/S-3)

