Wuling Buka Pre-Booking Mobil Listrik BinguoEV

MASYARAKAT yang menantikan kendaraan listrik terbaru Wuling Motors (Wuling), BinguoEV (dibaca: Bing-go EV), kini dapat bernapas lega. Pasalnya, mobil listrik jenis hatchback ini sudah dapat dipesan pada periode pre-launch 16-19 November ini. Calon konsumen dapat memesan (pre-book) dan melihat langsung tampilan mobil listrik kedua Wuling ini dalam pameran pre-launch di Atrium Circle, Summarecon Mall Serpong, Kabupaten Tangerang, selama periode tersebut. Bagi yang tidak sempat ke pameran, calon konsumen juga dapat mengunjungi jaringan diler Wuling atau mengakses website Wuling.id untuk melakukan pre-book BinguoEV. Dengan hanya Rp5 juta, Anda sudah tercatat sebagai pemesan prioritas. Asyiknya lagi, khusus untuk 1.000 orang pertama yang melakukan pemesanan BinguoEV varian 410 km pada periode pre-book, akan mendapatkan Electric Icon Priority Pack senilai Rp47.000.000. Electric Icon Priority Pack terdiri dari Lifetime Core EV Components Warranty untuk power battery, drive motor, dan motor control unit. Selain itu, ada bonus gratis perawatan berkala hingga lima tahun, voucer listrik senilai Rp4.000.000, gratis AC Charging Pile, hingga gratis aksesoris (storage box, kaca film dan karpet). Sementara konsumen yang melakukan pemesanan BinguoEV varian 333 km berhak mendapatkan gratis AC Charging pile dan aksesori (storage box, kaca film dan karpet). Seluruh promo tersebut mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. "Ini merupakan layanan purnajual pertama kali di Indonesia yang diberikan oleh produsen mobil listrik bagi para konsumen," kata Brand and Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani, Kamis (16/11). Wuling BinguoEV merupakan produk kedua Wuling di segmen kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia setelah Air ev. nama Binguo diserap dari dua kata dalam bahasa Mandarin yakni, bin yang berarti 'banyak' dan guo yang bermakna 'hasil'. Sementara itu, pengucapan Binguo diambil dari kata dalam bahasa Inggris, 'bingo' yang merupakan ekspresi kebahagiaan dan kepuasan atas keberhasilan yang dicapai. BinguoEV ditawarkan dengan dua varian jarak tempuh yakni 333 km dan 410 km. BinguoEV mengusung tagline 'Drive Electric, Be The Icon' dengan harapan, setiap pengguna dapat menjadi ikon dalam perubahan menuju mobilitas berkelanjutan. BinguoEV tampil dengan desain yang ikonik, menggabungkan estetika retro klasik dan sentuhan modern yang menghasilkan gaya desain timeless, memadukan elemen-elemen modern yang menambah unsur futuristik di kendaraan listrik ini seperti lampu LED berbentuk 'X' dan velg yang unik. BinguoEV mengaplikasikan dual-tone body color yang memadukan warna Starry Black pada bagian atas dengan tiga pilihan warna, yakni Milk Tea, Mousse Green, and Galaxy Blue. Bagian interiornya menawarkan kabin yang luas dengan jok perforated synthetic leather yang menyajikan kenyamanan ekstra bagi penumpang dan pengemudi. Terdapat 15 kompartemen dan bagasi luas yang bisa dimanfaatkan untuk menyimpan barang bawaan. Jok BinguoEV dibekali fitur Electric Seat Adjustment dan Multifunction Steering Wheel. Rotary Gear Selector kembali dihadirkan di BinguoEV sebagai pengoperasi transmisi dengan knop putar. Ada juga tombol Electric Parking Brake dan Auto-Vehicle Holding di bagian konsol tengah. Sistem hiburan juga terintegrasi pada head unit dengan display 10.25". (S-3)

