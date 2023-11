Mercedes-Benz Club Indonesia Gelar Jambore Nasional XVIII di Solo

MERCEDES-BENZ Club Indonesia (MBCI) kembali mengadakan kegiatan tahunan Jambore Nasional (Jamnas) untuk mempererat hubungan dan kerja sama antar anggota MBCI. Jambore Nasional XVIII diadakan pada 10-12 November 2023 dan berlokasi di Eduterium Universitas Muhammadiyah Surakarta Solo. Jambore Nasional XVIII mengusung tema 'Make History, Unity for Indonesia' (Membuat Sejarah, Bersatu untuk Indonesia), yang mengangkat semangat kebersamaan para pencinta Mercedes-Benz dan para penggemar otomotif lainnya, di mana Jambore Nasional XVIII terbuka untuk semua kalangan sebagai bentuk semangat persatuan untuk Indonesia. Selain berfokus pada semangat untuk otomotif, Jambore Nasional XVIII ini menghadirkan berbagai kompetisi menarik dan juga unsur charity. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 100 klub otomotif Mercedes-Benz dari Indonesia serta lebih dari 10 klub otomotif internasional. Secara total, lebih dari 5,000 anggota klub otomotif dan lebih dari 10.000 pengunjung hadir di Jambore Nasional XVIII. Baca juga: Mercedes-Benz Luncurkan EQS Edition One Edisi Terbatas 12 Unit Kegiatan Jambore Nasional XVIII di antaranya: Mercedes-Benz Club Gathering, Car Show, Car Experience, bazaar Parts and Accessories, gratis pemeriksaan mesin mobil, festival kuliner, serta berbagai kompetisi antar club, kegiatan-kegiatan charity, dan penampilan dari band ternama, Yovie & Nuno. Sales and Marketing Director PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) Kariyanto Hardjosoemarto mengungkapkan, perusahaannya gembira bisa kembali mendukung kegiatan Jambore Nasional XVIII yang diselenggarakan oleh MBCI. Kegiatan ini merupakan bukti nyata dari kecintaan para pemilik dan pelanggan setia Mercedes-Benz. Kariyanto menambahkan, sesuai dengan tema Jamnas tahun ini, pihaknya melihat semangat kebersamaan dari ribuan penggemar Mercedes-Benz di Indonesia yang berkumpul bersama untuk mempererat hubungan mereka. "Kami bangga atas kerja sama baik dan usaha para anggota Mercedes-Benz Club Indonesia yang sudah berhasil mengadakan Jambore Nasional XVIII di kota Solo. Kami berharap berbagai kegiatan yang ditawarkan akan dinikmati oleh para pengunjung dan semangat persatuan juga dapat dirasakan selama berlangsungnya Jambore Nasional XVIII," paparnya. (RO/S-3)

