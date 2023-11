ALVA Experience Center Hadir di Kota Bandung

ALVA mengumumkan kehadiran ALVA Experience Center (AEC) Bandung yang berlokasi di Jl Merdeka, Babakan Ciamis, Kec Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya ALVA telah membuka AEC di Semarang dan Surabaya secara berturut-turut. Bangunan AEC ini bukan sekadar tempat penjualan dan servis motor listrik ALVA, tetapi juga diperuntukkan sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai kendaraan listrik serta dampak positifnya terhadap lingkungan. President Director PT Ilectra Motor Group Purbaja Pantja mengaku sangat bersemangat bisa turut menghadirkan pusat edukasi dan informasi kendaraan listrik AEC di Bandung. Baca juga: IMG Ajak Media Kunjungi Fasilitas Perakitan Motor Listrik Alva "Seperti di beberapa kota terdahulu, kami berharap konsep ALVA yang dikenal sebagai game changer dalam menghadirkan solusi gaya hidup dan mobilitas dapat menciptakan sebuah ekosistem mobilitas yang mampu menjadi solusi menyeluruh bagi para konsumen di Jawa Barat," tutur Purbaja, Sabtu (11/11). Setelah dilakukannya grand opening ini, konsumen yang hendak melakukan perawatan motor ALVA One dan ALVA Cervo dapat mendatangi AEC Bandung sambil menikmati fasilitas AEC lainnya seperti coffee shop yang berkolaborasi bersama Fabula. Dalam momen ini, ALVA juga memperkenalkan kepada masyarakat Bandung tiga keunggulan utama dari produk motor listrik ALVA, yaitu dari sisi desain, kinerja, dan konektivitas. Selain itu, My ALVA Mobile Apps memungkinkan pengendara terhubung dengan motor ALVA mereka, memberikan pengalaman berkendara futuristik dengan kontrol melalui smartphone dan pelacakan posisi motor secara real-time. Baca juga: ALVA Bagikan Tips Pemeliharaan Baterai Motor Listrik Kedua motor listrik ALVA dibanderol seharga Rp37.950.000 untuk ALVA One dan Rp43.950.000 untuk ALVA Cervo untuk area Jawa Barat. Masing-masing telah memiliki nilai TKDN lebih dari 40%, dan terkualifikasi untuk mendapatkan program bantuan pemerintah sebesar Rp7.000.000/pembelian. (RO/S-3)

