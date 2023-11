Scomadi Berencana Perluas Jaringan di Indonesia

USAI mengumumkan kehadirannya di Indonesia di ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS)+ 2023 di ICE BSD City, 25-29 Oktober lalu, merek skuter modern classic asal Inggris Scomadi mengundang sejumlah jurnalis untuk melakukan test ride di Scomadi Experience Center, di Jl MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/11). Selain para jurnalis, Scomadi Indonesia juga tak lupa mengundang berbagai komunitas untuk merasakan langsung. Pihak Scomadi sendiri telah menyiapkan model Turismo tyechnika 200w, Technica 200i Urban, Technica 200i Adventure dan Technica 200i. Sementara di area showroom, dihadirkan edisi terbatas Turismo Technica 200w 'the Who'. Scomadi merupakan merek skuter lifestyle yang berdiri sejak 2005. Memasuki pasar skuter premium, Scomadi menggabungkan desain klasik dengan kepraktisan sehari-hari untuk mobilitas perkotaan. Scomadi Experience Center (SEC) SEC hadir di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan calon pelanggan dengan suasana premium. Scomadi menawarkan kenyamanan dan kepraktisan kepada pelanggan di SEC dalam hal penjualan, servis dan suku cadang. Scomadi sendiri dioperasikan oleh Nusantara Group, grup perusahaan otomotif terkemuka yang sudah berpengalaman memasarkan berbagai merek otomotif premium baik roda dua maupun roda empat. Scomadi Indonesia juga mengumumkan akan terus memperluas jaringan SEC di seluruh Indonesia. Target jangka pendek, akan menambah di Jakarta, serta membuka SEC di Yogyakarta dan Bali. Hal ini diungkap oleh founder Scomadi Frank Sanderson beberapa waktu lalu di Jakarta. “Ke depan kami berharap dapat membuka lebih banyak Scomadi Experience Center di Jakarta juga Yogyakarta dan Bali,” ujar Frank. Frank juga mengungkapkan target meresmikan sebanyak 7 Scomadi Experience Center hingga akhir 2024 mendatang. Daftar harga Scomadi: - Technica 200i (Rp79-82 juta) - Turismo Technica 200i (Rp79-82 juta) - Technica 200i Adventure (Rp88-89 juta) - Technica 200i Urban (Rp87-89 juta) - Turismo Technica 200w (Rp89-93 juta) - Turismo Technica 200w 'the Who' (Rp99 juta) (RO/S-3)

