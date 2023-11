Mercedes-Benz Luncurkan EQS Edition One Edisi Terbatas 12 Unit 

MERCEDES-BENZ Distribution Indonesia (MBDI) telah meluncurkan EQS Edition One di ajang Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2023. EQS Edition One merupakan sebuah mobil edisi khusus dari basis EQS 450+ AMG Line. Yang membuat EQS Edition One berbeda ada pada skema warna eksteriornya. Biasanya EQS ditawarkan dalam pilihan warna tunggal (mono-tone) seperti Graphite Grey, High-Tech Silver, Nautic Blue dan Obsidian Black. EQS Edition One ditawarkan dalam pilihan warna two-tone. Mobil yang hanya tersedia 12 unit di Indonesia ini hadir dalam pilihan warna kombinasi menarik antara warna Obsidian Black di bodi bagian atas dan High-Tech Silver di bodi bagian bawah. Kombinasi warna ini terinspirasi dari VISION EQS, mobil konsep all-electric pertama Mercedes-Benz. Baca juga: Ratusan Klub Mercedes-Benz akan Ramaikan Jambore Nasional Mercedes-Benz Club Indonesia 2023 "Kami menghadirkan EQS Edition One sebagai pilihan paling istimewa dan eksklusif bagi para pelanggan yang ingin memiliki kendaraan all-electric Mercedes-Benz," ujar CEO PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) Roelof Lamberts dalam siaran resminya, Jumat (10/11). Bagian eksterior EQS Edition One dilengkapi dengan AMG Line Exterior dan AMG bodystyling, dengan desain radiator grille yang menampilkan Mercedes-Benz pattern. EQS Edition One juga menggunakan roda AMG multi-spoke light-alloy berukuran 21 inci, memberikan sentuhan sporty. Di bagian interior pun EQS Edition One juga menghadirkan beberapa detil yang membuatnya tampil berbeda. Lapisan kulit Nappa leather dengan palet warna neva grey/reflex blue ditambah dengan MBUX Hyperscreen dengan layar OLED berukuran 12,3 inci yang memberi mobil ekslusif ini nuansa futuristik. Baca juga: Mercedes-Benz Indonesia Luncurkan Mobil Listrik Perdana EQS dan EQE Secara performa, EQS Edition One dibekali motor listrik berkekuatan setara 333 hp dengan torsi 565 Nm. Dayanya berasal dari baterai lithium-ion high-voltage dengan kapasitas 107,8 kWh. Alhasil, kendaraan all-electric ini dapat berakselerasi dari 0 ke 100 km/jam dalam hitungan 6,2 detik, dengan kecepatan maksimum 210 km/jam. Selain itu, berkat kombinasi kapasitass baterai dan motor listriknya yang canggih, EQS Edition One mampu menempuh jarak yang luar biasa, di mana dengan satu kali pengisian baterai hingga penuh, EQS Edition One dapat menjelajah hingga 770 km, jarak terjauh di antara kendaraan listrik mana pun di dunia. Roelof Lamberts mengatakan bahwa Mercedes EQS Edition One merupakan puncak dari eksklusivitas dan inovasi. Komitmen perusahaan terhadap keunggulan terlihat dalam setiap detailnya, mulai dari desain yang memukau hingga teknologi canggihnya. EQS Edition One dihadirkan sebagai pilihan paling istimewa dan eksklusif bagi para pelanggan yang ingin memiliki kendaraan all-electric Mercedes-Benz. "Hanya 12 orang di Indonesia yang bisa memiliki kendaraan edisi khusus ini dan kami sudah tidak sabar melihat merea merasakan kendaraan all-electric paling mewah persembahan Mercedes-Benz,” tutup Roelof. (RO/S-3)

