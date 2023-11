Gelaran PEVS 2024: Dukung Perkembangan Inovasi dan Teknologi Kendaraan Listrik di Indonesia

PERIKLINDO (Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia) dan Dyandra Promosindo mengumumkan akan kembali penyelenggaraan pameran kendaraan listrik dan turunannya pada tahun depan. Gelaran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) tersebut akan digelar pada 30 April - 5 Mei 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Pameran PEVS 2024 akan menjadi platform utama bagi para pemangku kepentingan industri otomotif dan teknologi yang berfokus pada kendaraan listrik. Pameran ini diharapkan mampu mempertemukan produsen kendaraan listrik, pemasok komponen, inovator, serta pengambil kebijakan dalam satu wadah. Ketua Umum Periklindo Moeldoko mengatakan bahwa PEVS 2024 diharapkan dapat menjadi inovasi terdepan dan terkini serta menjadi pelopor terbaru dalam industri kendaraan listrik di indonesia. Baca juga: Pemerintah Diminta Tunda Penambahan Subsidi Konversi Motor Listrik "Mari kita bekerja sama sekaligus bersatu dalam visi untuk mengatasi masalah polusi udara di indonesia khususnya di Jakarta, dengan mengurangi mobilitas kendaraan berbahan bakar fosil dan beralih dengan menggunakan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan,” ujar Moeldoko di acara peluncuran PEVS 2024 di Jakarta, Jumat (10/11). Indonesia, sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, memiliki potensi besar dalam pengembangan kendaraan listrik. Pameran PEVS 2024 dengan tagline ‘The Leading EV Show in Indonesia’, akan menjadi panggung bagi para pemain utama industri kendaraan listrik untuk memasarkan produk, teknologi terbaru, dan strategi berkelanjutan. Dalam kesempatan yang sama, Dyandra Promosindo, Periklindo dan Messe Frankfurt HK Ltd melangsungkan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dalam menyelenggarakan Asiabike Jakarta yang akan digelar pada 30 April - 4 Mei 2024. Kerja sama strategis ini akan membawa kedua pameran ini ke tingkat berikutnya. Pengunjung dapat melihat lebih banyak merek dari luar negeri dan juga menjadi tempat yang sangat baik untuk pertemuan bisnis. Baca juga: Pameran Smart Transportation and Energy Digelar 23-26 November Menyoroti manfaat dari kemitraan baru ini, Managing Director Messe Frankfurt (HK) Ltd Ms Wendy Wen menjelaskan, “Bersama-sama kami akan membawa beragam peserta internasional ke Asiabike Jakarta. Hal ini tidak hanya akan merangsang perekonomian lokal melalui peluang investasi, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan perkembangan kendaraan roda dua termasuk sektor e-bike di Indonesia.” Program Utama Pada PEVS 2024 Tidak hanya pameran, PEVS 2024 juga menjadi jembatan untuk membangun dan membina industri kendaraan listrik melalui hadirnya program-program unggulan yang mencakup B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer), B2G (Business to Government), serta beragam Seminar dan Talkshow yang informatif. Program B2B akan memungkinkan produsen kendaraan listrik, penyedia komponen, dan pemangku kepentingan bisnis lainnya untuk menjalin kemitraan strategis. Sementara program B2C akan membawa kendaraan listrik langsung ke konsumen, memberikan kesempatan masyarakat untuk lebih mengenal kendaraan listrik. Sedangkan program B2G, PEVS 2024 akan menjadi pintu gerbang bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menjajaki kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia. Baca juga: Rangkul Hascar Automotive Group, Warfy Daur Ulang Baterai Bekas Mobil Listrik “Selain program-program tersebut, pameran ini juga menawarkan berbagai hiburan dan kegiatan menarik untuk pengunjung dari berbagai lapisan masyarakat. Kami juga akan menghadirkan program baru yaitu EV Motorcycle Fun Race dan Drone Competition, hal ini sebagai bentuk apresiasi kami berkat antusias dari ekosistem dan komunitasnya yang semakin meningkat,” ujar Project Manager PEVS 2024 Rudi MF. Selain itu terdapat acara menarik lainnya yaitu Electric Board & Scooter Ride, EV Morning Run, EV Catwalk & Parade, EV Riding, EV Taxi Drift, EV Taxi Ride, Formula Student, Miss PEVS, PEVS Push Bike Race, Test Drive, dan Test Ride akan memastikan bahwa pengunjung dapat merasakan langsung sensasi teknologi kendaraan listrik. (RO/S-3)

PERIKLINDO (Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia) dan Dyandra Promosindo mengumumkan akan kembali penyelenggaraan pameran kendaraan listrik dan turunannya pada tahun depan. Gelaran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) tersebut akan digelar pada 30 April - 5 Mei 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Pameran PEVS 2024 akan menjadi platform utama bagi para pemangku kepentingan industri otomotif dan teknologi yang berfokus pada kendaraan listrik. Pameran ini diharapkan mampu mempertemukan produsen kendaraan listrik, pemasok komponen, inovator, serta pengambil kebijakan dalam satu wadah.

Ketua Umum Periklindo Moeldoko mengatakan bahwa PEVS 2024 diharapkan dapat menjadi inovasi terdepan dan terkini serta menjadi pelopor terbaru dalam industri kendaraan listrik di indonesia.

Baca juga: Pemerintah Diminta Tunda Penambahan Subsidi Konversi Motor Listrik

"Mari kita bekerja sama sekaligus bersatu dalam visi untuk mengatasi masalah polusi udara di indonesia khususnya di Jakarta, dengan mengurangi mobilitas kendaraan berbahan bakar fosil dan beralih dengan menggunakan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan,” ujar Moeldoko di acara peluncuran PEVS 2024 di Jakarta, Jumat (10/11).

Indonesia, sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, memiliki potensi besar dalam pengembangan kendaraan listrik. Pameran PEVS 2024 dengan tagline ‘The Leading EV Show in Indonesia’, akan menjadi panggung bagi para pemain utama industri kendaraan listrik untuk memasarkan produk, teknologi terbaru, dan strategi berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Dyandra Promosindo, Periklindo dan Messe Frankfurt HK Ltd melangsungkan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dalam menyelenggarakan Asiabike Jakarta yang akan digelar pada 30 April - 4 Mei 2024. Kerja sama strategis ini akan membawa kedua pameran ini ke tingkat berikutnya. Pengunjung dapat melihat lebih banyak merek dari luar negeri dan juga menjadi tempat yang sangat baik untuk pertemuan bisnis.

Baca juga: Pameran Smart Transportation and Energy Digelar 23-26 November

Menyoroti manfaat dari kemitraan baru ini, Managing Director Messe Frankfurt (HK) Ltd Ms Wendy Wen menjelaskan, “Bersama-sama kami akan membawa beragam peserta internasional ke Asiabike Jakarta. Hal ini tidak hanya akan merangsang perekonomian lokal melalui peluang investasi, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan perkembangan kendaraan roda dua termasuk sektor e-bike di Indonesia.”

Program Utama Pada PEVS 2024

Tidak hanya pameran, PEVS 2024 juga menjadi jembatan untuk membangun dan membina industri kendaraan listrik melalui hadirnya program-program unggulan yang mencakup B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer), B2G (Business to Government), serta beragam Seminar dan Talkshow yang informatif.

Program B2B akan memungkinkan produsen kendaraan listrik, penyedia komponen, dan pemangku kepentingan bisnis lainnya untuk menjalin kemitraan strategis. Sementara program B2C akan membawa kendaraan listrik langsung ke konsumen, memberikan kesempatan masyarakat untuk lebih mengenal kendaraan listrik. Sedangkan program B2G, PEVS 2024 akan menjadi pintu gerbang bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menjajaki kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia.

Baca juga: Rangkul Hascar Automotive Group, Warfy Daur Ulang Baterai Bekas Mobil Listrik

“Selain program-program tersebut, pameran ini juga menawarkan berbagai hiburan dan kegiatan menarik untuk pengunjung dari berbagai lapisan masyarakat. Kami juga akan menghadirkan program baru yaitu EV Motorcycle Fun Race dan Drone Competition, hal ini sebagai bentuk apresiasi kami berkat antusias dari ekosistem dan komunitasnya yang semakin meningkat,” ujar Project Manager PEVS 2024 Rudi MF.

Selain itu terdapat acara menarik lainnya yaitu Electric Board & Scooter Ride, EV Morning Run, EV Catwalk & Parade, EV Riding, EV Taxi Drift, EV Taxi Ride, Formula Student, Miss PEVS, PEVS Push Bike Race, Test Drive, dan Test Ride akan memastikan bahwa pengunjung dapat merasakan langsung sensasi teknologi kendaraan listrik. (RO/S-3)