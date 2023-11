Komunitas Volkswagen Klasik Ungkapkan Rencana Serbu Gedung MPR RI

MENYAMBUT kegiatan kumpul akbar komunitas mobil VW klasik bertajuk 'Pecah Volkswagen' yang akan diselenggarakan pada 2024 mendatang, di akhir pekan ini, komunitas pengguna VW klasik dari berbagai model, seperti VW Beetle (VW Kodok), VW Kombi, VW Thing (VW Safari) berencana 'menyerbu' gedung MPR Senayan, Jakarta, pada Sabtu 11 November 2023. Yang jelas, mereka menyerbu gedung parlemen tersebut bukan untuk melakukan aksi unjuk rasa, melainkan untuk bertemu dengan Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo, untuk berkolaborasi menghadirkan kegiatan Road to Pecah Volkswagen sekaligus untuk mensosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan kepada para anggota komunitas VW. “Saya menyambut baik keinginan kawan-kawan untuk kumpul-kumpul dan pengumpulkan beberapa komunitas VW, mulai dari Kodok (VW Beetle), Safari maupun Kombi. Sekaligus juga kita memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaaan.,” ujar Bambang Soesatyo pada acara konferensi pers di BlackStone Garage, Jakarta Selatan, Kamis (9/11), Baca juga: Volkswagen akan Bangun Pabrik Baterai Kendaraan Listrik di RI Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet itu, Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan juga menjadi agenda penting yang harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pehobi otomotif. Terlebih saat ini memasuki tahun politik sehingga 4 Pilar Kebangsaan menjadi sangat penting diketahui untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. 4 Pilar Kebangsaan MPR RI yang dimaksud adalah 4 nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia. Yakni, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Pada kesempatan yang sama, Bamsoet juga mengungkapkan adanya sejumlah informasi penting yang akan disampaikan kepada rekan-rekan komunitas otomotif, khususnya bagi yang gemar modifikasi. Salah satunya Undang-Undang Kustomisasi belum lama ini sudah disahkan oleh pemerintah. Baca juga: Jakarta Auto Classic Meet Up 2023 Hadirkan VW Combi Listrik Ketua Harian Volkswagen Beetle Club (VBC) sekaligus Ketua Panitia Road to Pecah Volkswagen Gregory Ray Goeller (Ray) mengatakan bahwa selain Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, tentu saja acara akan dimeriahkan dengan sejumlah acara khas komunitas. Salah satunya adalah kontes modifikasi yang akan digelar di pelataran Gedung MPR. "Yang paling menarik, nanti ada pemilihan mobil kontes terbaik 'Bamsoet Choice'. Pemenangnya langsung dipilih sendiri oleh Pak Bamsoet. Penghargaannya juga langsung diserahkan saat itu juga Pak Bamsoet," ujar Ray. Selain itu, terdapat kontes lainnya yang dibagi dalam beberapa kategori, seperti original look, hingga best people choice. "Uniknya, di sini kita tidak pakai dewan juri. Karena poin penilaiannya nanti dilakukan oleh para pengunjung," pungkasnya. (S-3)

Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet itu, Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan juga menjadi agenda penting yang harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pehobi otomotif. Terlebih saat ini memasuki tahun politik sehingga 4 Pilar Kebangsaan menjadi sangat penting diketahui untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

4 Pilar Kebangsaan MPR RI yang dimaksud adalah 4 nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia. Yakni, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Pada kesempatan yang sama, Bamsoet juga mengungkapkan adanya sejumlah informasi penting yang akan disampaikan kepada rekan-rekan komunitas otomotif, khususnya bagi yang gemar modifikasi. Salah satunya Undang-Undang Kustomisasi belum lama ini sudah disahkan oleh pemerintah.

Ketua Harian Volkswagen Beetle Club (VBC) sekaligus Ketua Panitia Road to Pecah Volkswagen Gregory Ray Goeller (Ray) mengatakan bahwa selain Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, tentu saja acara akan dimeriahkan dengan sejumlah acara khas komunitas. Salah satunya adalah kontes modifikasi yang akan digelar di pelataran Gedung MPR.

"Yang paling menarik, nanti ada pemilihan mobil kontes terbaik 'Bamsoet Choice'. Pemenangnya langsung dipilih sendiri oleh Pak Bamsoet. Penghargaannya juga langsung diserahkan saat itu juga Pak Bamsoet," ujar Ray.

Selain itu, terdapat kontes lainnya yang dibagi dalam beberapa kategori, seperti original look, hingga best people choice. "Uniknya, di sini kita tidak pakai dewan juri. Karena poin penilaiannya nanti dilakukan oleh para pengunjung," pungkasnya. (S-3)