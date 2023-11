KTB Pastikan Truk Listrik eCanter Dipasarkan pada 2024 

Wakil Direktur Penjualan dan Pemasaran PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) Aji Jaya mengungkapkan bahwa rencana peluncuran truk listrik eCanter yang akan dilaksanakan pada 2024 masih berjalan sesuai rencana. Hal itu diungkapkan dalam acara 'Casual Lunch Meeting Bersama Mitsubishi Fuso' di Cerita Rasa Ampera, Jakarta Selatan, Rabu (8/11). "Sejauh ini kita masih on the track untuk preparation itu. Biasa kalau di mobil sebelum launching atau rilis kan banyak yang perlu disiapkan seperti after sales. Secara paralel kita sedang persiapkan infrastruktur," ungkap Aji. Menurut Aji, KTB telah melakukan uji coba (Proof of Concept/PoC) dengan melibatkan sejumlah perusahaan, diantaranya, B-Log, Nestle, PT Pos Indonesia, dan lain-lainnya. Mereka diberi kesempatan mencoba eCanter tipe 1.1 untuk merasakan langsung truk bertenaga listrik baterai tersebut untuk mengetahui komentar mereka. Baca juga: Mitsubishi Fuso Debut Global eCanter Next Generation Melalui PoC berikutnya, KTB bermaksud untuk mendapatkan masukan lebih lanjut dari konsumen guna menemukan cara untuk berkontribusi pada karbon netral. KTB percaya bahwa opini pelanggan yang beragam dan apa adanya dapat menjadi masukan untuk mengembangkan eCanter menjadi truk EV terbaik di Indonesia. Sementara uji coba dengan konsumen memungkinkan KTB dan MFTBC (Mitsubishi Fuso Trucks & Bus Corporation) untuk mendapatkan wawasan tentang kebutuhan konsumen dan tantangan potensial, PoC juga menjadi kesempatan bagi operator dan pengemudi truk untuk mempelajari teknologi baru, yang akan segera hadir di Indonesia. Aji mengaku tidak sedikit konsumen yang tertarik. Mereka juga kerap mempertanyakan soal kesiapan infrastruktur termasuk benefit yang mereka dapatkan dengan menggunakan truk listrik. Baca juga: Mitsubishi Fuso Next Generation eCanter Hadir di GIIAS 2023 Terkait produk eCanter yang akan dipasarkan di Indonesia merupakan generasi baru yang sudah diperkenalkan di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 Agustus lalu. Mitsubishi Fuso eCanter 'next generation' dilengkapi eAxle yang mengintegrasikan motor listrik dengan gandar belakang yang membuat struktur drivetrain lebih ringkas. Dengan ubahan struktur ini memungkinkan dilakukan pengembangan line up produk secara signifikan. The Next Generation eCanter lineup mencakup 28 varian untuk pasar domestik Jepang dan sekitar 80 varian untuk pasar global untuk memenuhi kebutuhann logistik yang lebih beragam. Selain model (GVW) 7,5 ton, eCanter 'next generation' juga hadir di kelas bobot 5 ton hingga 8 ton untuk pasar Jepang, dan mulai di kelas 4 ton untuk model global. Pilihan variasi kabin juga diperluas yang kini menyediakan pilihan kabin lebar (2.130 mm) yang dapat menampung lebih banyak kargo, selain kabin standar (1.700mm) yang memberikan lebih banyak fleksibilitas untuk rute jalan sempit. Begitu pula dengan ukuran wheelbase yang telah diperluas mulai dari 2.500 mm hingga 4.750 mm. Tambahan jangkauan dengan baterai modular Di eCanter 'next generation, MFTBC memperkenalkan konsep modular baru pada baterai. Kendaraan ini mampu menampung satu hingga tiga baterai tergantung ukuran wheelbase-nya. Untuk yang dilengkapi baterai tunggal memiliki kapasitas 41 kWh yang dapat menjelajah sejauh 80 km dengan sekali pengisian. Untuk yang dua baterai dapat menjangkau 140 km, sementara tiga baterai dapat menjelajah sejauh 200 km. Pelanggan eCanter di Jepang juga mendapatkan akses ke fungsi V2X yang memungkinkan energi dari baterai eCanter dimanfaatkan sebagai pemasok listrik ke rumah atau peralatan listrik lain dalam keadaan darurat. (RO/S-3)

