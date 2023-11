Porsche Sprint Challenge Indonesia Siap Digelar di Mandalika

SUPERSTARS Motorsport bersama Porsche Motorsport Asia Pacific mengumumkan dimulainya ajang Porsche Sprint Challenge, one-make series 2023 untuk para pebalap profesional dan amatir yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Desember mendatang. Kompetisi ini menggunakan mobil balap Porsche 911 GT3 Cup. Porsche Sprint Challenge Indonesia dilisensikan dan dioperasikan oleh Superstars Motorsport yang berbasis di Mandalika, Lombok dan didukung oleh Porsche Indonesia, lewat Eurokars Group Indonesia sebagai importir resmi Porsche, plus dukungan dari Porsche Motorsport Asia Pacific. Secara spesifik, mobil yang digunakan merupakan mobil balap 911 GT3 Cup generasi 992 yaang dilengkapi mesin Boxer 4.0 liter enam silinder naturally aspirated yang mampu menghasilkan output 510 hp pada 8.400 rpm dengan torsi maksimal di angka 470 Nm pada 6.200 rpm. "Kami sangat bersemangat untuk segera memulai musim pertama Porsche Sprint Challenge Indonesia. Dengan mobil Porsche 911 GT3 Cup dan pengemudi dengan kemampuan tinggi. Kami menantikan untuk menghadirkan one-make series paling menarik yang pernah ada di Indonesia," ujar CEO of Superstars Motorsport Bagoes Hermanto, melalui siran resminya Rabu (8/11). Musim pertama Porsche Sprint Challenge Indonesia akan terdiri dari enam balapan yang diadakan pada 3 balapan di akhir pekan. Setiap balapan terdiri dari balapan Sprint selama 25 menit, dan Endurance yang berlangsung selama 45 menit untuk mengumpulkan poin, baik bagi tim maupun pembalap. Kalender balap Porsche Sprint Challenge Indonesia 2023 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok: - 6-7 Desember 2023: Official Test Days - 8-10 Desember 2023: Races 1 & 2 - 12-14 Januari 2024: Races 3 & 4 - 26-28 Januari 2024: Races 5 & 6 "Kami berharap banyak penggemar balap akan menghadiri Porsche Sprint Challenge Indonesia di Lombok, di mana untuk pertama kalinya seri balap mobil resmi akan digelar di Sirkuit Internasional Mandalika," ujar Bagoes. "kami sangat bersemangat untuk mengambil bagian pada Porsche Sprint Challenge Indonesia yang untuk pertama kalinya akan segera dimulai, seiring kita bersama-sama mengakselerasi DNA balap di negara ini," timpal General Manager Porsche Indonesia Alexander Riedel. (RO/S-3)

