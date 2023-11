Wuling Gelar Program Promo 'Year End Sale'

MEMASUKI bulan November, Wuling Motors (Wuling) menggelar program promo bertajuk 'Year End Sale' dengan ragam penawaran dan hadiah spesial. Wuling menghadirkan berbagai promo menarik, mulai dari promo Wuling Emas berupa special gift emas 1 gram, promo charging pile untuk setiap pembelian Air ev Long Range, program trade in lini produk New Almaz RS bagi pengguna seri Almaz, sampai dengan gratis biaya servis berkala sampai dengan 4 tahun atau 50.000 km (mana yang lebih dahulu tercapai) untuk New Almaz RS, Alvez, Cortez CT, dan seri Almaz.

"Promo 'Year End Sale' merupakan wujud komitmen kami untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen yang ingin memiliki produk Wuling impiannya menjelang akhir tahun ini. Mari manfaatkan program ini dan dapatkan berbagai penawaran menarik mulai dari hadiah spesial emas sampai dengan program trade in bagi yang ingin merasakan pengalaman berkendara canggih bersama SUV flagship terbaru Wuling, New Almaz RS," ujar Senior Manager Marketing Strategy Wuling Motors Ricky Christian, Jumat (3/11).

Dalam program ini, setiap transaksi untuk pembelian Air ev, seri Almaz, dan Alvez, konsumen berkesempatan mendapatkan hadiah logam mulia seberat 1 gram. Wuling juga menghadirkan promo charging pile bagi setiap pembelian Air ev Long Range selama bulan ini. Konsumen dapat memiliki charging pile OCPP hanya dengan Rp5.000.000 atau konsumen bisa memilih opsi charging pile non OCPP secara gratis.

Ada juga promo tambahan untuk Wuling Air ev. Mobil listrik ini dapat dimiliki dengan uang muka mulai dari Rp26 jutaan atau cicilan yang terjangkau mulai dari Rp4 jutaan per bulan.

Selain itu, flagship SUV terbaru dari Wuling, New Almaz RS Pro dan New Almaz RS Pro Hybrid, konsumen dapat memiliki SUV ini dengan uang muka mulai dari Rp65 jutaan atau cicilan mulai Rp7 jutaan per bulan.

Selanjutnya, Wuling juga menghadirkan program untuk pembelian compact SUV Alvez. Melalui program 'Year End Sale', Alvez dapat dimiliki dengan uang muka yang ringan mulai dari Rp20 jutaan atau cicilan ringan mulai dari Rp3 jutaan per bulan.

Dalam kesempatan ini, Wuling turut mengadakan program trade in bagi pemilik seri Almaz yang ingin mengganti unitnya menjadi New Almaz RS Pro atau New Almaz RS Pro Hybrid. Dalam program ini, konsumen juga berhak mendapatkan additional trade in value sebesar Rp5.000.000.

Tentunya syarat dan ketentuan berlaku untuk keseluruhan promo 'Year End Sale' yang berlangsung. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program ini, silahkan mengunjungi laman resmi wuling.id. (RO/S-3)