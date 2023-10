Dibanderol Kurang Dari Rp300 Juta, Intip Fitur Lengkap Wuling Alvez

WULING Alvez menjadi salah satu mobil SUV dengan harga terjangkau saat ini. Meski demikain sejumlah fitur, teknologi, kenyamanan, hingga desain modern tersemat di mobil terbaru keluaran pabrikan asal Tiongkok itu.

Wuling Alvez ditawarkan dalam tiga varian yakni Alvez SE yang dibanderol dengan harga Rp209 juta, kemudian varian Alvez CE seharga Rp255 juta. Sedangkan varian tertinggi Alvez EX ditawarkan seharga Rp295 juta.

Harga tersebut jauh lebih terjangkau dibandingkan kompetitor di segmen yang sama. Konsumen bisa mendapatkan Wuling Alvez dengan cicilan mulai dari Rp3,7 jutaan per bulan dengan tenor selama 60 bulan.

Alvez sendiri sudah mengaplikasikan teknologi perintah suara berbahasa Indonesia Wuling Indonesian Command (WIND) yang menjadi ciri khas Wuling. Pengemudi dan penumpang dapat mengoperasikan berbagai fitur berkendara cukup dengan menggunakan kalimat 'Halo Wuling'.

Daya tarik Alvez mulai dari tampilan yang fashionable lewat bahasa desain sleek and stylish. Nuansa gagah terpampang lewat desain grille agresif, lampu LED DRL yang futuristik, serta Adjustable LED Projector Headlamp.

SUV 5 seater ini memiliki siluet body yang sporty dengan Dynamic Dual-Tone Color, aksen chrome pada garis jendela, roof rail, electric adjustable & folding side mirror, dan penggunaan velg alloy berukuran 16 inci bergaya cutting-edge. Di bagian belakang menggunakan Shark Fin Antenna, LED Rear Lamp, dan Rear Spoiler.

Beralih ke interior, Alvez menawarkan nuansa stylish, canggih, dan modern. Hal tersebut ditunjang dengan desain tuas transmisi yang baru, synthetic leather seat, Premium Soft Touch di beberapa bagian, hingga lingkar kemudi berbalut bahan kulit.

SUV ini juga mengaplikasikan meter cluster futuristik dengan 7 inci Full Color TFT Display. Kabin luas serta bagasi kapasitas besar yang didukung kapabilitas flat deck pada baris bangku belakang. Selain itu, kisi-kisi AC bergaya edgy dan USB Power Outlet hadir sampai ke bangku belakang.

Sistem hiburan didukung dengan head unit berukuran 10,25 inci yang terhubung koneksi internet. Pengguna dapat dengan mudah mengakses online music dengan dukungan 4 Groovy Speaker, Online Navigation, Online messaging, dan bisa Wireless Mirroring dengan smartphone.

"Kita tidak cuma ngomongin desain dan fitur tapi dari sisi benefit konsumen bisa dapat dengan harga yang kompetitif sehingga produk ini bisa diterima oleh konsumen yang lebih luas," ujar Dian Asmahani Brand & Marketing Director Wuling Motors Indonesia dalam keterangannya.

Untuk memberikan rasa aman dan nyaman, Alvez dibekali berbagai fitur keselamatan dan keamanan terlengkap di kelasnya antara lain Rear Parking Camera, Electronic Stability Control & Traction Control System, sistem pengereman ABS & EBD, Electric Parking Brake dengan Auto Vehicle Holding, Hill Hold Control, ISOFIX, serta SRS Airbag di bagian depan.

Tak cukup itu saja, Alvez juga dibekali dengan Anti-theft Alarm dan Immobilizer. Semakin lengkap dengan pengaplikasian teknologi Advanced drive assistance system (ADAS) dengan 10 fungsi termasuk adaptive cruise control, intelligent cruise assistance, traffic jam assistance (TJA) with lane-keeping function, dan lain-lain.

Inovasi sistem keselamatan ADAS yang terintegrasi menjadikan pengguna selalu tenang, aman, dan nyaman khususnya saat perjalanan jarak jauh. Teknologi ini mampu mendeteksi, memperingatkan, bereaksi terhadap risiko bahaya selama perjalanan, serta mengurangi beban kerja pengguna selama mengemudi.

Wuling Alvez menggendong mesin 1.500 cc 4-silinder DOHC yang mampu melontarkan tenaga 105 daya kuda di 5.800 rpm dan torsi puncak 143 Nm pada 4.000-4.600 rpm. Tenaga disalurkan ke roda depan melalui Continuously Variable Transmission (CVT).

Konsumsi bahan bakar Alvez terbilang irit. Berdasarkan pengujian simulasi berkendara harian dalam kota, Alvez mencatatkan konsumsi bahan bakar 13 km per liter. Sedangkan untuk rute jalan tol dengan rata-rata kecepatan yang lebih tinggi hasilnya konsumsi bahan bakar terbilang irit yakni 16,1 km per liter.

Berkat value yang ditawarkan, baik dari sisi fitur, teknologi, desain, kenyamanan, hingga harga yang terjangkau, Alvez pu menyabet penghargaan Best Value Car Award dalam Carvaganza Editors Choice Awards 2023 beberapa waktu lalu. (Z-5)