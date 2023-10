Wuling Alvez Raih Carvaganza Editors' Choice Award 2023

WULING Motors (Wuling) melalui compact SUV pertamanya, Alvez, sukses mendapatkan apresiasi di kancah otomotif Tanah Air. Compact SUV yang diluncurkan pada Februari 2023 lalu ini meraih Best Value Car Award dalam ajang Carvaganza Editors' Choice Award 2023 yang berlangsung Jumat(13/10) di Boca Rica, Setiabudi, Jakarta Pusat.. Carvaganza Editors' Choice Award sendiri merupakan ajang penghargaan tahunan yang diselenggarakan oleh Carvaganza.

"Terima kasih atas penghargaan Best Value Car Award dari Carvaganza yang dianugerahkan kepada Wuling Alvez, 'Style & Innovation in One SUV'. Pencapaian ini tentunya menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dalam menghadirkan produk yang sesuai dan bisa menjawab kebutuhan mobilitas modern konsumen di Indonesia, sejalan dengan semangat 'Drive For A Better Life'," ujar Public Relations Manager Wuling Motors Brian Gomgom.

Proses pengujian Carvaganza Editor's Choice Award 2023 yang telah memasuki tahun ke-7 ini dilakukan dalam kurun waktu satu tahun yang dimulai sejak Agustus 2022 hingga Agustus 2023 oleh tim redaksi Carvaganza yang tergabung dalam OTO media group.

Pengujian ini melibatkan lebih dari 150 model mobil yang lolos kualifikasi, mulai dari mobil segmen entry level sampai dengan high-end dan berbagai tipe bodi baik MPV, SUV hingga sedan. Kemudian berhasil tersaring 65 model masuk dalam kategori dan terakhir di tahap akhir terpilih 15 pemenang untuk 15 kategori yang ada di Carvaganza Editor's Choice Award 2023. (RO/S-3)