Mitsubishi Siapkan Mobil Konsep Electrified Crossover MPV di Japan Mobility Show 2023

MITSUBISHI Motors Corporation mengumumkan akan menampilkan mobil konsep Electrified crossover MPV di ajang Japan Mobility Show (JMS) 2023. Mitsubishi Motors juga akan meluncurkan truk pikap New Triton2 di Jepang, serta menampilkan 'Last 1 mile Mobility', sebuah kendaraan mobilitas kecil yang dikembangkan atas kerja sama dengan perusahaan start-up.

Mobil Konsep

Mobil konsep Electrified crossover MPV memadukan handling jalan raya sebuah SUV dengan kenyamanan dan kemudahan penggunaan MPV untuk menggapai masyarakat netral karbon. Berdasarkan konsep Borderless Adventure, mobil ini memiliki kabin yang sangat luas dengan rasa keterbukaan, serta menawarkan daya jelajah dan performa berkendara untuk menangani segala jenis petualangan.

Pengemudi dapat menikmati pengalaman berkendara mengasyikkan dari kendaraan listrik, dan dengan kemampuan untuk berganti mode berkendara sesuai tuntutan situasi, tidak ada batasan untuk tujuan yang dapat dijangkau.

Baca juga: Mitsubishi XFORCE Mejeng di Ajang MMAS Kota Padang

Dengan ground clearance tinggi dan sistem penggerak empat roda elektrik, crossover MPV elektrifikasi ini dapat menjadi partner andal yang memberikan pengalaman berkendara menyenangkan dengan ketenangan. Terlepas apa pun cuaca atau kondisi jalan, memberikan kepercayaan diri kepada pengemudi.

Last 1 mile Mobility

[The Last 1 mile Mobility' adalah kendaraan mobilitas kecil yang dikembangkan bekerja sama dengan LIFEHUB Inc.3, sebuah perusahaan start-up yang berupaya mengembangkan dan mengkomersialkan kursi mobilitas generasi berikutnya. Sistem mobilitas ringkas tipe buggy yang ditenagai oleh baterai bekas dari kendaraan listrik memungkinkan petualangan lebih jauh setelah mobil mencapai tujuannya.

All-new Triton (prototipe)

Dikembangkan berdasarkan konsep produk Power for Adventure, All New Triton adalah truk pikap seberat satu ton dengan desain interior dan eksterior, rangka, sasis, bodi, dan mesin yang dirombak total. Model baru ini dijadwalkan diluncurkan di Jepang awal tahun depan, yang menandai masuknya pertama kali ke pasar Jepang dalam rentang waktu sekitar 12 tahun.

Fitur utama:

- Ladder frame yang baru dikembangkan telah diasah untuk mencapai ketahanan dan keandalan maksimal, dan mesin turbo diesel bersih 2,4L yang baru menyeimbangkan output daya yang lebih tinggi dan peningkatan kinerja ramah lingkungan.

- Suspensi yang baru dikembangkan memberikan kenyamanan berkendara dan stabilitas kemudi, sedangkan Super Select 4WD-II dan mode berkendara yang ditingkatkan memberikan performa jalan yang unggul.

- Eksterior menampilkan desain front-end yang menawan dan profil lebar dengan gaya yang kukuh, sedangkan interiornya berkelas namun sangat fungsional dan mudah dioperasikan.

- Peningkatan kinerja keselamatan tabrakan, fitur bantuan pengemudi, dan kenyamanan membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi mulai dari penggunaan bisnis hingga pribadi. (RO/S-3)