Lexus Indonesia Resmi Luncurkan The First-Ever Hybrid Electric Luxury Mover The All New Lexus LM

LEXUS secara konsisten memasuki Brand Next Chapter dan mewujudkan visi Lexus Electrified melalui berbagai peluncuran kendaraan elektrifikasi, kini Lexus kembali mencetak milestone baru dengan meluncurkan The All New Lexus LM yang merupakan The First-Ever Hybrid Electric Luxury Mover secara resmi di Indonesia.

Melalui komitmen Making Luxury Personal, Lexus LM generasi kedua ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di segmen luxury yang semakin beragam dengan fokus untuk menciptakan kenyamanan yang optimal, dan kemewahan personal, sekaligus berkontribusi pada carbon-neutral society.

General Manager Lexus Indonesia Bansar Maduma mengatakan, sejak hadir di Indonesia pada 2007, Lexus selalu berusaha memberikan personalized experience melalui berbagai pilihan produk.

"Ini merupakan yang pertama di kelasnya dan untuk pertama kalinya dipasarkan di Indonesia. Dengan kehadirannya, kini jenis kendaraan luxury SUV, Sedan, dan MPV Lexus seluruhnya telah memiliki opsi elektrifikasi," sambung Bansar.

The All New Lexus LM hadir di Indonesia dengan powertrain Hybrid Electric dan tersedia dalam dua varian flagship yaitu Lexus LM 350h 4-Seater dan Lexus LM 350h 7-Seater.

First-Ever Hybrid Electric Luxury Mover in Luxury Market

The All New Lexus LM hadir dengan powertrain 2,5 liter self-charging hybrid electric. Powertrain ini sebelumnya telah disematkan pada Lexus NX 350h dan Lexus RX 350h, yang terbukti memberikan performa berkendara yang nyaman dan efisien.

The All New Lexus LM menggunakan platform TNGA-K yang menunjang performa dan kedinamisan berkendara. Mode berkendara Rear Seat Comfort pertama dari Lexus juga tersedia yang dapat menyesuaikan performa suspensi dan distribusi torsi sehingga membantu mempertahankan postur saat berkendara.

Beberapa fitur seperti Automatic Smart Stop braking control, Pitch Control, dan Adaptive Variable Suspension (AVS) juga ditingkatkan sehingga memberikan pengalaman berkendara yang semakin nyaman.

A Unique 'Luxury Mover' with First Class Comfort & Convenience

Menawarkan First Class Comfort dan Convenience, interior LM generasi kedua ini telah dikembangkan agar sesuai bagi mereka yang ingin bersantai selayaknya di sebuah first class, maupun yang membutuhkan privasi untuk bekerja atau berbisnis.

Dari segi desain, The All New Lexus LM merealisasikan evolusi desain Lexus 'Next Chapter' yang dikembangkan dengan konsep 'Dignified Elegancy'. Pada bagian depan eksterior The All New Lexus LM, kini logo 'L' Lexus berada di bagian depan engine hood dan garis yang menegaskan konsep spindle body.

Grille nya menggunakan teknik painting Satin-Effect Hot Stampingdan dilengkapi dengan Slim Triple-Beam LED. Ini menghasilkan tampilan LM yang mewah, elegan, dan unik dengan tetap berorientasi pada aerodinamika.

DThe All New Lexus LM dilengkapi 19-inch Distinctive Luxury Wheels dengan finishing Physical Vapor Deposition (PVD). Bagian belakang semakin modern dan 'intelligent' berkat Limitless L-shaped Light Bar dan Unified Lexus Logo mempertegas identitas desain khas Lexus.

Bagian interior, kenyamanan menjadi fokus utama yang salah satunya diimplementasikan pada jok dengan material L-Aniline Leather berkualitas tinggi, serta dilengkapi dengan power adjustment, heating, ventilasi, dan air lumbar support system untuk menyerap getaran.

Bagian kabinnya pun dirancang agar kedap suara yang ditunjang oleh material khusus dan fitur canggih Active Noise Control yang mampu mengurangi kebisingan saat berkendara. Khusus varian 4-Seater juga terdapat fitur non-sound-absorbing five-layer headlining dan partisi yang meningkatkan privacy bagian kabin belakang untuk melakukan kerja, berbisnis ataupun berdiskusi.

Evolusi LM tidak lepas dari beberapa fitur baru yang menjanjikan 'Ultimate Omotenashi' di setiap detailnya. Seperti Rear Multi-Operation Panel berbentuk seperti smartphone yang memudahkan dalam mengatur audio, Lexus Climate Concierge, seat functions, Ambience Illumination, window blinds, dan Rear Moonroof sunshade.

Semua kenyamanan tersebut dihadirkan secara personalized untuk setiap penumpang belakang, termasuk 48-inch Ultrawide Display pertama di dunia yang memiliki 3 mode visual, yaitu full screen, cinema, dan separate atau dapat dipisah menjadi 2 visual berbeda untuk penumpang kiri dan kanan.

Pada varian yang sama juga terdapat jendela kaca yang terletak di tengah partisi dan dapat diatur (buka-tutup) sesuai dengan kebutuhan penumpang, terutama bagi mereka yang menginginkan privasi selama di perjalanan. (S-4)